Prometna nesreča zaprla gorenjsko avtocesto proti Karavankam

Na gorenjski avtocesti na Hrušici v smeri Karavank se je sredi dneva zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi dve vozili. Zaradi odpravljanja posledic nesreče so avtocesto zaprli, obvoz za osebna vozila je preko priključka Lipce in Jesenice, so zapisali na Policijski upravi (PU) Kranj. O hujših posledicah nesreče ne poročajo.