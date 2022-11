V močnem potresu v Indoneziji več smrtnih žrtev

Žarišče potresa je bilo po podatkih ameriškega inštituta za geologijo USGS nekaj kilometrov jugozahodno od mesta Ciandžur nedaleč od prestolnice Džakarta na globini deset kilometrov pod zemljo.

#UPDATE A shallow 5.6-magnitude earthquake shook Indonesia's main island Java on Monday, killing at least 44 people and injuring hundreds, local officials said, with buildings damaged and a landslide triggered.https://t.co/LfQOKDpm9z — AFP News Agency (@AFP) November 21, 2022

Predstavnik mestnih oblasti je za AFP povedal, da je v potresu po prvih podatkih umrlo okoli 20 ljudi, v le eno od bolnišnic pa so do zdaj pripeljali kakšnih 300 ljudi, ki so jih poškodovale ruševine zgradb.

Poškodovane in porušene tudi številne stavbe

Potres je poškodoval ali uničil več zgradb, med drugim sedem stanovanjskih blokov, šolo, bolnišnico in več državnih poslopij. Na posnetkih, objavljenih na družbenih omrežjih, je videti porušene stavbe in objokane ljudi.

BREAKING: Earthquake rattled Indonesia’s main Island Java. About 40 people killed and over 300 injured

pic.twitter.com/eg3VOPce3t — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 21, 2022

Tudi v Džakarti so čutili tresenje tal, med drugim poročajo o nihanju stolpnic. Iz prestolnice za zdaj ne poročajo o večji škodi zaradi potresa.

Potresi so v Indoneziji pogosti, saj država leži na t. i. ognjenem obroču, kjer se stikajo velike tektonske plošče. Pogosti so tudi izbruhi vulkanov. Leta 2018 je otok Sulavezi prizadel potres z magnitudo 7,5, ki mu je sledil cunami. Umrlih ali pogrešanih je bilo več kot 4.300 ljudi.