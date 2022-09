V nakupovalnem središču v pristaniškem mestu Manzanilla v zvezni državi Colima so padajoče ruševine ubile eno osebo, je na Twitterju sporočil mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador. Zaradi potresa je bilo poškodovanih tudi več zgradb v mestu Coalcoman v zvezni državi Michoacan. Med drugim je bila poškodovana mestna bolnišnica.

Razglasili nevarnost pred cunamijem

Potres v prestolnici Ciudad de Mexico ni povzročil škode, so pa mestne oblasti izdale ukaz za obvezno evakuacijo. Zaradi potresa so oblasti razglasile tudi nevarnost cunamija. Ameriški pacifiški center za opozarjanje pred cunamiji pa je sporočil, da bi lahko obalna območja čez noč zajeli valovi, ki bi dosegli višino do treh metrov.

Potres je sprožil več deset popotresnih sunkov, od katerih je najmočnejši po podatkih nacionalnega seizmološkega urada imel magnitudo 5,3, poroča BBC.

To je bil že tretji večji potres, ki je 19. septembra prizadel to latinskoameriško državo. V državi so se le malo pred novim tresenjem tal spomnili dveh uničujočih potresov v letih 1985 in 2017, v katerih je umrlo na tisoče ljudi.

19. septembra 1985 je potres z magnitudo 8,1 v Ciudad de Mexicu ubil več kot deset tisoč ljudi in uničil na stotine stavb. Na obletnico tega potresa leta 2017 pa je v potresu z magnitudo 7,1 umrlo okoli 370 ljudi, večinoma v glavnem mestu.

Mehika leži na seizmično in vulkansko najaktivnejšem območju na svetu, znanem kot ognjeni obroč, kjer se pacifiška plošča stika z okoliškimi tektonskimi ploščami.