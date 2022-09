Dom za starejše najel striptizeto, da bi zabavala osebe na invalidskih vozičkih

Nursing home hires stripper for seniors in wheelchairs: 'We are very sorry' https://t.co/MgLDE9DETQ pic.twitter.com/SvXtnqpgSU — New York Post (@nypost) September 13, 2022

Videoposnetek nastopa striptizete, ki si ga lahko ogledate tukaj, je posnel obiskovalec. Takoj ko ga je objavil na družbenih omrežjih, pa je postal viralen. Posnetek prikazuje zamaskirano erotično plesalko, oblečeno v čipkasto spodnje perilo, ki starejšemu moškemu zapleše v naročju in mu svoje prsi potisne v obraz.

Ustanova se je morala opravičiti

Kot je videti s posnetka, moškega to ne moti in pri tem celo uživa. Tudi drugi stanovalci doma so plesalki navdušeno ploskali in v predstavi uživali, poroča New York Post.

Ustanova za starejše je bila po objavi posnetka na družbenih omrežjih deležna številnih kritik in se je morala celo opravičiti. Objavili so sporočilo, v katerem je pisalo: "Namen dogodka je bil zabavati stanovalce in jih osrečiti. Za povzročeno žalitev nam je zelo žal."

Naslednjič bodo "previdnejši"

Tiskovni predstavnik doma za starejše je dodal, da so bile v domu pred leti zaradi pandemije covid-19 odpovedane vse zabave. "Da bi dvignili razpoloženje stanovalcev, smo poskrbeli za zabavo," je dejal in priznal, da je bil ples erotične plesalke "preveč goreč" in da bodo v prihodnje pri načrtovanju takšnih dogodkov "previdnejši".

Za praznovanje praznika so v domu organizirali tudi igro binga in karaoke, videti pa je, da so ob obisku erotične plesalke vsi ostali varni pred covidom, saj so ves čas nosili obrazne maske.

Praznik sredine jeseni (The Mid-Autumn Festival) je eden najpomembnejših praznikov v azijski kulturi. Na Kitajskem praznovanje zaznamujejo ponovna srečanja, zahvale za žetev in molitve za srečo. Vsakoletni dogodek, ki je letos padel na 10. september, je znan tudi kot lunin festival ali Mooncake Festival.