Mike Tyson v invalidskem vozičku: Izteka se mi rok trajanja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji svetovni boksarski prvak v težki kategoriji Mike Tyson ima v zadnjem času zdravstvene težave. Ta teden so ga opazili na letališču v Miamiju, kjer ga je letališki delavec prevažal v invalidskem vozičku, medtem ko je Tyson v naročju držal sprehajalno palico.

"Poklicno tveganje športnikov, kot je Mike"

Z isto palico so ga opazili tudi pred tremi tedni v New Yorku, ko si je z njo pomagal pri hoji. Takrat je spletni tabloid TMZ poročal, da s Tysonom ni "nič resnega" in da gre "le za poklicno tveganje športnikov, kot je Mike," neuradno naj bi mu težave povzročal išias.

Prejšnji mesec pa je 56-letni Tyson v pogovoru za podkast Hotboxin' izjavil, da čuti, da se mu "izteka rok trajanja".

"Seveda bomo nekega dne vsi umrli," je dejal, "toda ko se pogledam v ogledalo, na svojem obrazu vidim lise in si mislim, uau, to pomeni, da se moj rok trajanja izteka."

Preberite še: