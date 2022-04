Mike Tyson udaril nadležnega potnika na letalu

Spletni novičarski portal TMZ, ki ga povzema francoska tiskovna agencija AFP, je v četrtek poročal, da je Mike Tyson napadel potnika, za katerega naj bi bilo videti, da ga je motil na letalu. Kot je bilo videti na posnetku, je napadeni moški utrpel več modric na obrazu ter prask.

"Iron Mike" oziroma železni Mike je bil sprva prijazen do potnika in njegovega prijatelja, ko sta se vkrcala na let, a je ponorel, ko ga moški "ni nehal provocirati", je zapisano na spletni strani novičarskega portala TMZ.

Moški je "neprestano poskušal govoriti" s Tysonom, je poročal portal. "Tysonu je bilo dovolj, da mu je tip za njim govoril na uho. Rekel mu je, naj se umiri. Ko tega ni storil, je takrat priča povedala, da je Tyson moškemu zadal več udarcev v obraz."

Incident se je zgodil pred sredinim letom iz San Francisca na Florido, je poročala spletna stran. Petinpetdesetletni nekdanji boksar naj bi po besedah priče, ki jo citira TMZ, začel udarjati potnika nekaj minut po vkrcanju. Tyson je po incidentu zapustil letalo, preden je sploh poletelo na Florido.

Ameriška policija, letalska družba JetBlue in Tysonovi predstavniki v četrtek niso bili na voljo za izjave o tem dogodku. Napadeni potnik naj bi sicer že vložil pritožbo.

Njegovo kariero je še kako zaznamoval dvoboj z Evanderjem Holyfieldom iz leta 1997, na katerem je tekmecu odgriznil del ušesa. Foto: Reuters

Tyson je bil nesporni vladar težke kategorije v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, desetletje pozneje pa je zašel v težave in je izgubljal šampionske pasove, v zasebnem življenju pa je bil obsojen posilstva in je preživel tri leta v zaporu ter precej časa tudi na sodiščih.

Na njegovo nemoč v tistem obdobju najbolj spominja dvoboj leta 1997 z Evanderjem Holyfieldom, ki mu je odgriznil uho ter bil zato diskvalificiran. Njegove prevlade na veliki sceni je bilo konec leta 2002 po porazu za naslov svetovnega prvaka z Lennoxom Lewisom.

Leto dni pozneje je po dolgih letih finančnih težav razglasil osebni stečaj, sledilo je še nekaj let poskusov vrnitve v svet boksa.