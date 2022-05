Brez obtožbe zaradi Tysonovega izpada na letalu

Aprila se je Tyson na letalu s pestmi lotil enega od potnikov. "Žal je imel gospod Tyson na letu neprijeten dogodek z agresivnim potnikom, ki ga je nadlegoval in vanj vrgel plastenko," je incident še enkrat pokomentiral tudi Tysonov predstavniki za stike z javnostjo.

Za Tysona že dlje velja, da je nagle jeze in da se težko brzda. Tak je bil tudi v ringu, ko je pred 25 leti v dvoboju z Evanderjem Holfieldom tekmeca ugriznil v uho in mu ga košček odgriznil.

Ameriški mediji so aprila objavili posnetek z letala, ki kaže, kako se je Tyson na letalu nagnil čez naslon sedeža in moškemu, ki je sedel v vrsti za njim, zadal udarce s pestmi.

Spletni novičarski portal TMZ je takrat poročal, da je Tyson napadel potnika, za katerega naj bi bilo videti, da ga je motil na letalu. Kot je bilo videti na posnetku, je napadeni moški utrpel več modric na obrazu ter prask.

"Iron Mike" oziroma železni Mike je bil sprva prijazen do potnika in njegovega prijatelja, ko sta se vkrcala na let, a je ponorel, ko ga moški "ni in ni nehal provocirati". Zadeva je zato prišla do tožilstva, ki pa je ustavilo postopek.