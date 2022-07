Striptizeta prodaja hlače britanskega princa: "Nekoč je bil zabaven"

Princ Harry v Las Vegasu leta 2012 Foto: Profimedia

Pred desetimi leti je britanski princ Harry polnil naslovnice po vsem svetu, ko so ga paparaci ujeli popolnoma golega na zabavi v Las Vegasu. Zdaj se je oglasila Carrie Reichert, ki je na tisti zabavi nastopila kot striptizeta. Trdi, da se je na zabavi poljubila s Harryjem, ta pa ji je v spomin dal svoje hlače, ki jih zdaj namerava prodati.

"Šlo je za običajno pijansko zabavo, nič romantičnega ni bilo v tem," je dejala za The Mirror in dodala, da je bil Harry zelo kavalirski, a obenem precej utrujen od alkohola.

Fotografije z lasvegaške zabave v britanskem tabloidu The Sun Foto: Profimedia

Kot je povedala, ji je princ takrat podaril kratke hlače, ki jih je nosil tisto noč, ona pa jih namerava zdaj prodati na dražbi skupaj z obleko in kopalkami, ki jih je takrat nosila ona. Če bo našla dovolj zagretega kupca, računa na izkupiček vse tja do milijona evrov, je dejala.

Nekoč je bil srce zabave, zdaj se ji zdi dolgočasen

Izjavila je še, da se ji Harry zdaj v primerjavi s časom, ko ga je spoznala, zdi zelo dolgočasen. "Te hlače so spomin na to, kakšen je bil, ko je bil še zabaven," je dejala, "škoda, da je zdaj cel poklapan in resen. Čeprav je poročen in oče dveh otrok, bi se lahko občasno sprostil."

Carrie Reichert si je po zabavi s princem nadela "kraljevsko" umetniško ime Carrie Royale. Foto: Profimedia

O Harryjevih pijanskih nočeh avgusta 2012 so takrat poročali tabloidi po vsem svetu, potem ko so v javnost pricurljale njegove razgaljene fotografije. Harry je v primerjavi s starejšim bratom Williamom od nekdaj veljal za "divjega princa", od poroke z Meghan Markle pa se v javnosti kaže kot resen oče in poslovnež.

