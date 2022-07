Kraljica na svoj "vikend" povabila vse razen Harryja in Meghan

Ko sta princ Harry in Meghan Markle junija pripotovala v Veliko Britanijo in kraljici Elizabeti II. prvič predstavila svojo hčerko Lilibet, se je zdelo, da se razkol v kraljevi družini vendarle zmanjšuje.

Zdaj pa Page Six poroča, da Harryja in Meghan ni na uradnem seznamu gostov, povabljenih v kraljičino poletno rezidenco, posestvo Balmoral na Škotskem.

Grad Balmoral, kraljičina poletna rezidenca na Škotskem Foto: Reuters

Elizabeto so v Balmoralu, kjer bo bivala ves avgust in september, opazili že prejšnji teden, pridružila naj bi se ji vsa kraljeva družina vključno s princem Williamom, njegovo ženo Kate in njunimi tremi otroki, Harry in Meghan pa bosta ostala v ZDA, piše Page Six.

Harry bo sicer letos jeseni izdal knjigo, ki naj bi še pred izidom močno razburila kraljevo družino, saj naj bi v njej razkril vrsto družinskih skrivnosti.

