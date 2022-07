Težke obtožbe na račun vojvodinje: Uživa v poniževanju ljudi

Ta teden je izšla knjiga Meghan, Harry and the War Between the Windsors (Meghan, Harry in vojna med Windsorji), v kateri avtor Tom Bower raziskuje razloge za razkol v britanski kraljevi družini. V knjigi, ki je ob izidu dvignila obilico prahu, je Bower zapisal vrsto ostrih obtožb na račun Meghan Markle ter jo posredno okrivil za ohlajene odnose med princema Harryjem in Williamom.

Bower je sicer v intervjujih ob izidih knjige priznal, da je govoril predvsem z ljudmi, ki z Meghan niso v dobrih odnosih in o njej nimajo ravno dobrega mnenja. Opisali so jo kot zelo napadalno, težavno in neprilagodljivo ter kot osebo, ki tudi svoje najbližje pogosto spravi do solz.

Foto: Reuters

Številni Bowerjevi sogovorniki so dejali tudi, da se je že od nekdaj, še preden je spoznala Harryja, poskušala obdati s kar največ razkošja, neki njen nekdanji sodelavec pa je izjavil, da s tako neprijazno osebo še nikoli ni delal.

"Uživa v poniževanju ljudi okoli sebe," je izjavil eden od intervjuvancev v knjigi, Bower pa ob tem dodaja, da takšno vedenje v kraljevi družini preprosto ni bilo sprejemljivo. Meghan se je zato kmalu sprla s svakinjo Kate Middleton, svoje asistente v palači pa je redno odpuščala oziroma jih je s svojim vedenjem pripravila do tega, da so dali odpoved.

Foto: Reuters

Večina sogovornikov v knjigi je izjavila tudi, da se je Meghan s Harryjem poročila izključno zato, ker je želela biti slavna in bogata, tega pa do takrat z igralstvom ni dosegla.

Bower ob tem v knjigi trdi tudi, da je Meghan v času, ko je s Harryjem šla na prvi zmenek, še vedno živela s prejšnjim fantom, kuharjem Coryjem Vitiellom. "Ko se je prepričala, da je Harryja očarala in da bo njuna zveza obstala, pa je Coryju dejala, da je med njima konec," je Bower zapisal v knjigi, polni eksplozivnih navedb, ki bo zagotovo spet razburkala odnose v britanski kraljevi družini.

Preberite še: