Princ Harry in Meghan Markle sta se pretekli konec tedna mudila na Otoku na praznovanju platinastega jubileja kraljice Elizabete II., tam pa je prvi rojstni dan praznovala tudi njuna hči Lilibet, ki je bila prvič v domovini svojega očeta.

Ob njenem rojstnem dnevu je nastala tudi nova fotografija, ki sta jo Harry in Meghan zdaj poslala v javnost.

Od svojih prejšnjih objavljenih fotografij, na katerih je imela dva meseca, je seveda občutno zrasla, predvsem pa je zdaj očitna njena podobnost z očetom, po katerem je podedovala rdeče lase.

Williama, Kate in njunih otrok ni bilo na praznovanju

Lilibetin prvi rojstni dan so proslavili s piknikom pri Frogmore Cottage, kjer sta Harry in Meghan živela pred selitvijo v ZDA. "Bilo je sproščeno in intimno praznovanje," so medijem sporočili njuni tiskovni predstavniki in dodali, da so se dogodka udeležili njuni bližnji prijatelji in družina.

Page Six medtem poroča, da na praznovanju ni bilo princa Williama in Kate Middleton ter njunih otrok, ker so se tisti dan mudili v Walesu.

Sta pa William in Kate nečakinji Lilibet čestitala na svojem uradnem profilu na Twitterju:

Wishing a very happy birthday to Lilibet, turning one today! 🎈 — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) June 4, 2022

Oglejte si še: