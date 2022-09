Nov močan potres na Tajvanu, Japonska izdala opozorilo pred cunamijem #foto #video

Potres je imel središče kakih 50 kilometrov severno od mesta Taitung na globini desetih kilometrov. Območje je stresel ob 14.44 po lokalnem času (8.44 po srednjeevropskem). Poročil o škodi zaenkrat ni.

Video | A 7.2-magnitude earthquake strikes off east coast of Taiwan. pic.twitter.com/WLaX5PZP2C

Območje je sicer že v soboto stresel močan potresni sunek magnitude 6,6, današnji pa je bil še močnejši. Vmes je bilo več popotresnih sunkov, še navaja AFP.

Ker je šlo za močan potres, so japonske oblasti opozorile na možnost cunamija, predvsem na otokih v bližini Tajvana. Pričakujejo okoli meter visoke valove, še poroča AFP.

#BREAKING An earthquake of magnitude 7.2 hit off the coast of Taiwan.#Taiwan #earthquake #台湾地震 #臺灣 #地震 #台湾 pic.twitter.com/CLOIObFVzP