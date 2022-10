Ste ga čutili tudi vi?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Spet so se tresla tla v Sloveniji, tokrat 65 kilometrov južno od Ljubljane.

Spet so se tresla tla v Sloveniji, tokrat 65 kilometrov južno od Ljubljane. Foto: Reuters

V nedeljo zvečer je bil v bližini Jelšan potres. Čutili so ga posamezni prebivalci Ilirske Bistrice in okolice, sporočajo z uprave za zaščito in reševanje.