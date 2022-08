Slovenijo stresla dva potresna sunka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Seizmografi so danes ob 12.41 zabeležili potresni sunek magnitude 2,8 v bližini Jelšan, slabe pol ure kasneje pa še potresni sunek magnitude 1,9 v bližini Črnomlja.

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 12.41 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 2,8. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 66 kilometrov južno od Ljubljane, v bližini Jelšan.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili številni prebivalci Jelšan, Ilirske Bistrice, Pivke in okolice, so sporočili iz urada za seizmologijo na agenciji za okolje (Arso).

Ob 13.04 pa so seizmologi zabeležili še šibek potresni sunek magnitude 1,9. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 79 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Črnomlja.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Bele krajine, so še sporočili z Arsa.