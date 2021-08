V Londonu zabodli pet oseb

Napad na peterico se je zgodil v Harrowu, motiv zanj pa za zdaj ni znan. Policijo so o dogodku obvestili ob 4. uri zjutraj, razlog za poškodbe pa je bil večji pretep.

Tuji mediji poročajo, da je vseh pet oseb v bolnišnici. Dva moška imata težje poškodbe, tri osebe, ženska in dva moška, pa lažje.

BREAKING: Five people in their late teens/early 20s have been stabbed outside #Harrow Civic Centre in the early hours of this morning.



Two men are in hospital suffering serious injuries while two other men and a woman are also in hospital with less serious injuries.



1/3 pic.twitter.com/ZXGT9b98RX