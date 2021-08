Po več napadih na turiste, ki so jih zagrešile prostoživeče krave, so na Korziki zaprli več plaž.

Na Korziki ni povsem neobičajno, če na plaži srečate kravo. Ta francoski otok ima namreč precejšnjo populacijo prostoživečih krav, ki, tako kot turisti, rade zaidejo tudi na obalo. V zadnjih letih pa so postale prava turistična atrakcija, a jim ta pozornost ni ravno pogodu.

Leta 2017 so denimo francoski mediji poročali, da je krava poškodovala turistko, ki se je skušala fotografirati z njo, zadala ji je precejšnjo rano na obrazu in ji poškodovala več zob. Lokalne oblasti so takrat opozorile, da krave same po sebi niso napadalne, se bodo pa branile, če se bodo čutile ogrožene.

Foto: Getty Images

Nato so turisti in krave na korziških plažah nekaj let mirno sobivali, prejšnji teden pa se je znova zvrstilo več incidentov. Kot je poročal britanski časopis The Times, je nekega turista na plaži krava z rogom zabodla v vrat. Napad je k sreči preživel.

Napadi so se dogajali tudi v notranjosti otoka, v hribovski vasici Lozzi je čreda krav napadla skupino turistov, med njimi 70-letnico, ki so jo zaradi globoke rane na nogi s helikopterjem prepeljali v bolnišnico.

Foto: Getty Images

Več napadov se je zgodilo tudi na južni obali otoka, kjer so zaprli več plaž, potem ko so krave poškodovale več avtomobilov in preganjale turiste, ki so tam prirejali piknike.

"Turistom se krave zdijo smešna lokalna posebnost in jih radi fotografirajo, toda lahko so precej nevarne," je za lokalni časopis Corse dejal predstavnik lokalnih oblasti. Zato turiste še zdaj bolj intenzivno opozarjajo, naj se kravam ne približujejo oziroma naj se raje umaknejo s poti.

