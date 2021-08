Nasprotniki cepljenja vdrli na sedež televizijskih postaj #video

V središču britanske prestolnice se je na shodu proti cepljenju zbralo več sto protestnikov, od katerih se je manjša skupina ljudi ločila ter vdrla v poslopje, ki med drugim gosti televizijske postaje ITV, Channel 4 in Channel 5.

Zbrali so se na recepciji, na spletu objavljeni posnetek pa prikazuje tudi, kako je skupina verbalno napadla enega od novinarjev, ki je bil na poti v stavbo.

V luči dejstva, da so oblasti nedavno cepljenje proti bolezni covid-19 razširile na 16- in 17-letnike, so med drugim vzklikali: "Spravljajo se na naše otroke!" Nekateri so bili tudi kritični do medijev, češ da poročajo zgolj o mrtvih zaradi novega koronavirusa, po navedbah STA poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na prizorišče je prišla policija, a so protestniki že zapustili stavbo, je pa bilo območje pozneje pod močno policijsko zaščito.

Anti-vaccine protesters occupy ITV News and Channel 4 headquarters https://t.co/V1YrBt7sOn — The Guardian (@guardian) August 23, 2021

V Veliki Britaniji cepljenje proti bolezni covid-19 ni obvezno, proti cepljenju usmerjeno gibanje pa ni zelo številčno, vsaj en odmerek cepiva proti covidu-19 je doslej prejelo že približno 90 odstotkov odraslih.

Vlada za zdaj tudi še ni uvedla covidnega potrdila kot pogoja za vstop v različne prostore, je pa posvarila, da bi ga lahko septembra uveljavili za vstop na stadione ali diskoteke, še piše AFP.