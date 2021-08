V številnih mestih na ulice nasprotniki zajezitvenih ukrepov

V več evropskih mestih in tudi v Izraelu so v soboto potekali množični protesti nasprotnikov cepljenja proti novemu koronavirusu in strožjih zajezitvenih ukrepov, za katere ob ponovnem naraščanju okužb z novim koronavirusom, predvsem zaradi različice delta, odloča vse več držav. V Nemčiji so oblasti proteste prepovedale.

Največ protestnikov se je znova, podobno kot pretekli konec tedna, zbralo na ulicah številnih francoskih mest. Kot poročajo tuje tiskovne agencije, jih je bilo tokrat na 180 shodih po vsej državi po ocenah policije skupaj 204 tisoč. To je 44 tisoč več kot prejšnjo soboto.

V Parizu protestirali proti uporabi covidnega potrdila

Na več protestih so izbruhnili izgredi, ponekod je policija proti protestnikom uporabila vodne topove. Devetnajst ljudi so pridržali, trije policisti so bili ranjeni. Najhuje je bilo v Parizu, kjer je za varnost skrbelo okoli tri tisoč policistov in drugih pripadnikov varnostnih sil. Na štirih ločenih shodih v prestolnici so morali uporabiti silo in solzivec.

Protestniki v Franciji se ne strinjajo z obveznim cepljenjem zdravstvenega osebja proti covidu-19 in širjenjem uporabe covidnega potrdila za obisk notranjosti lokalov ali vožnjo na medkrajevnih vlakih. Zakon, ki bo to uvedel, je bil kljub protestom sprejet v začetku tedna, veljati pa naj bi začel 9. avgusta. Namen vlade s tem zakonom je predvsem pospešiti cepljenje proti covidu-19.

Trenutno je v celoti cepljena dobra polovica Francozov, vsaj en odmerek jih je prejelo 62 odstotkov. A število novih okužb ne pojenja. Sedemdnevno povprečje okužb na 100 tisoč prebivalcev znaša 214, v regijah na meji s Španijo ali na severu Korzike pa je še občutno višje, čeprav tam veljajo strožji omejevalni ukrepi.

Foto: Reuters

Protestnike v Firencah doletele globe v višini 400 evrov

V Italiji, kjer strožji protikoronski ukrepi v veljavo stopajo 6. avgusta, se je na tisoče protestnikov v soboto popoldne med drugim zbralo v Rimu, Milanu, Firencah, Padovi, Bologni, Genovi in Neaplju.

Za Rim je bil to četrti tovrstni protest v tednu dni. V Milanu se je kakih 10 tisoč ljudi zbralo na shodu, ki ga oblasti niso odobrile. Prav tako ni bil odobren shod v Firencah, kjer pa se je zbralo občutno manj ljudi. Več jih ni nosilo mask, zaradi česar so jih doletele ovadbe in globe v višini 400 evrov. Nosili so plakate, ki so zajezitvene ukrepe označevali kot napad na svobodo ter izražali nestrinjanje s politiko premierja Maria Draghija.

Foto: Reuters

V Švici med shodom ranjen policist, v Nemčiji proteste prepovedali

V soboto so protestirali med drugim tudi v Švici, kjer se je v Locarnu v soboto zbralo kakih pet tisoč nasprotnikov zajezitvenih ukrepov. Med shodom je bil ranjen policist, dva protestnika pa so pridržali.

V nemški prestolnici je medtem pristojno upravno sodišče prepovedalo več za ta konec tedna napovedanih protestov, ki naj bi se jih po napovedih organizatorjev, med drugim skupine Querdenken, udeležilo več deset tisoč ljudi. Sodišče je prepoved utemeljilo s ponovnim naraščanjem okužb z novim koronavirusom in tveganjem, ki bi ga za širjenje epidemije pomenili množični protesti.

Berlinska policija kljub temu pričakuje, da se bodo v mestu danes zbrali protestniki, koliko jih bo, pa je še vprašanje, na spletni strani poroča Deutsche Welle.

V Izraelu zanikajo pandemijo in jo označujejo kot prevaro

Tudi v Izraelu v Tel Avivu se je zaradi nasprotovanja novim strožjim protikoronskim omejitvam in cepljenju proti bolezni covid-19 v soboto zbralo več sto protestnikov. Nosili so transparente, ki so zanikali pandemijo in jo označevali kot prevaro ter celo povezovali cepiva proti bolezni covid-19 z nacisti.

V 9,3-milijonskem Izraelu je bilo sicer doslej v celoti cepljenih okoli 60 odstotkov ljudi, medtem ko približno milijon Izraelcev cepljenje zavrača. Dnevno število novih okužb medtem znova občutno narašča, v soboto jih je bilo skoraj 2.500, potem ko je po zaslugi najhitrejše kampanje cepljenja na svetu upadlo z 10 tisoč na manj kot sto.

Trenutno je dnevni porast okužb najvišji od marca letos, število hospitaliziranih bolnikov pa je s 326 najvišje po aprilu. V državi so od nedavnega znova obvezne zaščitne maske v zaprtih prostorih, za vstop v objekte, kot so telovadnice, restavracije in hoteli, pa je potrebno potrdilo o cepljenju, prebolelosti ali negativnem testu.