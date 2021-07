Vztrajajo na ulicah Rima: "Zelena prepustnica = izsiljevanje" #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V italijanski prestolnici še vedno protestirajo proti vladnemu načrtu, s katerim bo dostop do restavracij, kinodvoran, zdravilišč, bazenov in drugih dejavnosti od 6. avgusta možen le s tako imenovano zeleno prepustnico. Na ulicah Rima se je včeraj zbralo na stotine ljudi.

Na rimskem trgu Piazzi del Popolo se je včeraj zbrala množica ljudi, ki so vzklikali "Ne – zeleni prepustnici, da – zdravstveni oskrbi" in "Nobene prepustnice za svobodo". Od 6. avgusta bo namreč za vstop v restavracije, muzeje, obisk telovadnic, bazenov, športnih stadionov, zdravilišč, igralnic in kinodvoran treba pokazati covidno potrdilo, je odločila vlada.

"Odločila sem se, da se pridružim temu protestu, ker mislim, da ima vsak pravico in svobodo pri izbiri zdravljenja ne glede na to, ali je bil cepljen ali ne. Prosto lahko izberem, kaj je najboljše za moje zdravje," je dejala protestnica Flaminia.

Protestniki so ob sončnem zahodu mirno korakali na trgu, v rokah držali bakle in transparente z napisi "Zelena prepustnica = izsiljevanje".

Novico, da bo za številne dejavnosti s prihodnjim tednom treba za dostop pokazati zeleno potrdilo, je novinarjem že minuli teden sporočil minister za zdravje Roberto Speranza.

Protestniki bodo še vztrajali, večje protivladne proteste napovedujejo za soboto.