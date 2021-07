Gostinci na ulicah Rima protestirajo proti covidnim potrdilom #video #foto

V Rimu se je danes na ulicah zbralo nekaj sto ljudi, ki so protestirali proti uvedbi tako imenovanih zelenih oziroma covidnih potrdil, ki bodo od prihodnjega tedna pogoj za vstop v lokale, gledališča in tudi za kinodvorane ter za druge prostoročne dejavnosti.

Od 6. avgusta bo za vstop v restavracije, muzeje, za obisk telovadnic, bazenov, športnih stadionov, zdravilišč, igralnic in kinodvoran treba pokazati covidno potrdilo, je odločila vlada.

Protesta, ki ga je organiziralo gibanje Jaz odpiram! se je udeležilo nekaj sto ljudi, poročajo tuji mediji, sicer pa je v gibanju združenih več kot 15 tisoč samostojnih podjetnikov in lastnikov lokalov. Med protestniki so bili tudi številni lastniki diskotek in plesnih zabavišč, ki so zaprti že več kot leto dni.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

"Ne morejo iti tako daleč in na tak strahopeten način uvesti obvezno cepljenje, saj je to zgolj način, da cepljenje postane protiustavno. To je tragedija, da želijo prisiliti ljudi, naj se cepijo, predvsem mlade in tiste, ki si želijo le v kino ali nekaj nočne zabave," je dejal eden od protestnikov Sebastian Allegri.

"Danes se borimo za svobodo in smo proti zelenemu potrdilu. Za naš poklic je to izjemnega pomena, saj ne moremo zahtevati dokumentov in covidnih potrdil. Nismo javni uradniki," pa je dejal varnostnik Fabio Faro.

Odločitev italijanske vlade je sledila podobni potezi Francije, razlog za to pa je v naraščajoči zaskrbljenosti zaradi bolj nalezljive delta različice virusa.