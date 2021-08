Razkrili: pes Joeja Bidna napadel veliko več ljudi, kot so mislili

Spomladi so iz Bele hiše sporočili, da je bil pes ameriškega predsednika Joeja Bidna, ki sliši na ime Major, napadalen do enega pripadnika tajne službe. Tega naj bi tudi ogrizel, kasneje pa menda še eno osebo.

A ameriški mediji zdaj poročajo, da je Bela hiša prikrila, da je šlo v resnici za več napadov in da je tri leta star nemški ovčar marca osem dni zapored ogrizel več članov osebja, čeprav tega niso javno razkrili. Sodeč po elektronskih sporočilih, ki jih je objavila konservativna pravniška organizacija Judicial Watch, naj bi Major ogrizel celo enega obiskovalca Bele hiše, kar so pri organizaciji ostro obsodili.

"Prepričani smo, da je Major dober pes, vendar ti zapisi kažejo, da je bil vpleten v veliko več incidentov z ugrizi, kot je Bidnova Bela hiša javno priznala," je ob tem dejal predsednik organizacije Tom Fitton in dodal: "Moteče je videti, kako Bela hiša prikriva številne poškodbe tajne službe in osebja Bele hiše, ki jim jih je zadal Bidnov hišni ljubljenček."

Champ (desno) je junija letos pri 13 letih preminil. Foto: Reuters

Po druženju s trenerjem niso več poročali o ugrizih

Ko so marca iz Bele hiše poročali o ugrizih, so potrdili, da bodo Majorja skupaj z zdaj že preminulim psom Champom poslali nazaj na družinsko posestvo Bidnovih v Delaware, kjer sta predsednik in prva dama živela prej. Sicer so trdili, da sta šla na vnaprej dogovorjeni obisk k prijateljem, a so elektronska sporočila razkrila, da sta tja odšla zaradi serije napadov.

Ker pa je Major po vrnitvi spet ugriznil osebo med sprehodom, je bil to dokončen povod za najem pasjega trenerja. Po tem niso več poročali o novih incidentih z grizenjem.

Major in Champ sta se v Belo hišo preselila januarja, dober teden po inavguraciji, kar je javnost močno podpirala, saj hišni ljubljenčki v času predsednikovanja Donalda Trumpa v njegovi rezidenci niso bili zaželeni. Pred njima sta tam osem let živela portugalska vodna psa Bo in Sunny, last družine Obama.