Družinskega psa Majorja ameriškega predsednika Joeja Bidna so morali poslati na trening, s katerim upajo, da se bo odvadil grizenja. Nemški ovčar je namreč na območju Bele hiše marca ogrizel pripadnika tajne službe in kasneje še eno osebo.

Biden je z ženo Jill v Belo hišo sicer pripeljal dva nemška ovčarja – tri leta starega Majorja in 12-letnega Champa. Major naj bi bil precej vznemirjene narave, kar velikokrat kaže z lajanjem in skakanjem na osebje in varnostnike, medtem ko je starejši Champ bolj umirjen, kar gre pripisati tudi njegovim letom.

Major je 8. marca napadel pripadnika tajne službe, ki varuje predsednika ZDA, zaradi česar so ga skupaj s Champom poslali na prisilni dopust nazaj v družinski dom Bidnovih v Delaware. Po vrnitvi pa je spet ugriznil osebo med sprehodom in to je bil dokončen povod za ukrepanje. Najeli so posebnega trenerja, ki ga bo nekaj tednov dresiral nekje v Washingtonu.

Major (levo) je mlajši in bolj vznemirjene narave, medtem ko je starejši Champ bolj umirjen. Foto: Reuters

Major je prvi rešenček v Beli hiši

Major in Champ sta se v Belo hišo preselila januarja, dober teden po inavguraciji, kar je javnost močno podpirala, saj hišni ljubljenčki v času predsednikovanja Donalda Trumpa v njegovi rezidenci niso bili zaželeni. Pred njima sta tam osem let živela portugalska vodna psa Bo in Sunny, ki sta del družine Obama.

Ljubitelji živali so se še posebej razveselili dejstva, da se bo v Belo hišo naselil tudi prvi rešenček iz zavetišča v zgodovini. To je prav Major, glavni "krivec" za trenutne pasje težave v Beli hiši.

