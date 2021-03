Bidnova psa sta morala zaradi incidenta zapustiti Belo hišo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemška ovčarja Major in Champ sta morala zapustiti Belo hišo, ker je bil Major vpleten v "incident z grizenjem" s pripadnikom varnostne službe Bele hiše, poroča CNN. Kakšno je stanje žrtve, ni znano, vendar naj bi bil dogodek dovolj resen, da sta se zakonca Biden odločila, da se psa preselita nazaj v družinski dom Bidnovih v Delaware. Ob tem tudi ni znano, ali so ju tja nastanili zgolj začasno ali za stalno.

Major, ki je star komaj tri leta, naj bi bil po pisanju CNN precej vznemirjene narave, kar velikokrat kaže z lajanjem in skakanjem na osebje in varnostnike, medtem ko je starejši Champ, ki šteje 14 let, bolj umirjen, kar gre pripisati tudi njegovim letom.

Major in Champ sta se v Belo hišo preselila konec januarja. Foto: Reuters

Tako sta uživala v prvih tednih na trati predsednikove rezidence. Foto: Reuters

Major se je zapisal v zgodovino kot prvi rešenček v Beli hiši. Foto: Reuters

Champ je za razliko od Majorja bolj umirjene narave. Foto: Reuters

Major je prvi rešenček v Beli hiši

Major in Champ sta se v Belo hišo preselila januarja, dober teden po inavguraciji, kar je javnost močno podpirala, saj hišni ljubljenčki v času predsednikovanja Donalda Trumpa v njegovi rezidenci niso bili zaželeni. Pred njima sta tam osem let živela portugalska vodna psa Bo in Sunny, ki sta del družine Obama.

Ljubitelji živali so se še posebej razveselili dejstva, da se bo v Belo hišo naselil tudi prvi rešenček iz zavetišča v zgodovini – to je Major, glavni "krivec", da sta se morala s Champom po dobrem mesecu že izseliti iz Bele hiše.

Prva dama je pretekli mesec sicer razkrila, da sta Champ in Major "pridna psa, ki ne potrebujeta pravil". Razložila je, da sta ju z Joejem že od majhnega dobro izšolala.