Napadli slavno voditeljico, zaradi poškodb morala v bolnišnico

Katie Price so po hudem napadu odpeljali v bolnišnico zaradi poškodovanega očesa, moškega, osumljenega napada, pa so že aretirali.

Katie Price, angleška televizijska voditeljica in manekenka, je bila pred kratkim žrtev napada. Moški, ki je bil po napadu aretiran, naj bi ji poškodoval oko, poroča MailOnline.

Napad, ki se je zgodil ponoči v Essexu, so slišali sosedje in poklicali policijo, ki je potrdila, da je bil 32-letni moški aretiran zaradi suma napada in da je trenutno v priporu. "Slišal sem veliko vpitja in kričanja," je za MailOnline razkril eden izmed sosedov in dodal: "Videl sem avto, ki je bil parkiran čez cesto. Prišel sem ven, da bi videl, kaj se dogaja, vendar nisem niti videl niti slišal policistov."

Policija je povedala, da so prejeli klic zjutraj okoli 1.30. "Prišli smo in ugotovili, da je ženska utrpela poškodbo obraza, ki je zahtevala bolnišnično zdravljenje," so pojasnili ter dodali, da so moškega, osumljenega napada, aretirali in da trenutno nadaljujejo preiskavo.

Vir blizu 43-letne voditeljice je za MailOnline razkril, da je Katie dobro in da trenutno sodeluje s policijo, saj je bil napad precej resen.

