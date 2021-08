Znani srbski igralec s pestmi nad režiserja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prepir med filmarjema, ki traja že več let, je prerasel v fizični obračun.

V ponedeljek v zgodnjih jutranjih urah so v hotelu Ambasador v srbskem mestu Niš pele pesti. Glavni akter incidenta je bil znani srbski igralec in režiser Dragan Bjelogrlić, ki je fizično obračunal s še enim znanim srbskim režiserjem Predragom Antonijevićem, ki se je nazadnje podpisal pod film Dara iz Jasenovca.

Na posnetku varnostne kamere je jasno vidno, kako je Bjelogrlić vstal od ene od miz v hotelskem baru, se odpravil do Antonijevića, ki je sedel za drugo mizo, in začel udrihati po njem.

Poglejte:

"Imam modrice, bil sem kot boksarska vreča," je za srbsko televizijo Pink dejal Antonijević in dodal, da ga je Bjelogrlić med udarci zmerjal glede filma Dara iz Jasenovca, sicer letošnjega srbskega kandidata za tujejezičnega oskarja.

"On je del skupine ljudi, ki se je borila proti snemanju tega filma," je še dejal Antonijević, "motilo ga je, da smo ga posneli, in prirejal je celo predavanja o tem, kako je bilo vse to narobe."

Dodal je, da sta z Bjelogrlićem v sporu že nekaj let, obtožil ga je korupcije in da mu je ponujal podkupnino v zameno za podporo filmu Jesen samurajev pri Filmskem centru Srbije.

Po fizičnem obračunu so Bjelogrlića odvedli niški policisti, danes naj bi tako njega kot priče zaslišali.

Preberite še: