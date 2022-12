V kosovski bolnišnici mrtvorojenega dojenčka dali v pralni stroj

Kosovska policija je sporočila, da sta državno tožilstvo in zdravstveni inšpektorat sprožila preiskavo zoper ginekološki oddelek Splošne bolnišnice v Peči, potem ko so ugotovili, da je nekdo z oddelka truplo mrtvega dojenčka pomotoma dal v pralni stroj, poroča Kosovo Online.

Čeprav je bolnišnično osebje želelo dogodek prikriti, so družinski člani obvestili policijo, ki zdaj vodi preiskavo. Bolnišnica je želela krivdo prevaliti na sobarice, da bi obvarovali zdravstveno osebje. Sporočili so, da so sedem zaposlenih že suspendirali in zoper njih sprožili disciplinske postopke.

Bolnišnica ni želela predati otrokovega trupla

Po besedah otrokovega očeta je družina šokirana. Za dogodek so namreč izvedeli šele, ko jim bolnišnica ni želela predati otrokovega trupla. Ko je oče na lastne oči videl posledice, ki jih je truplo dojenčka utrpelo v pralnem stroju, je sledil šok.

Tiskovni predstavnik urada osnovnega tožilstva v Peči Niki Škodran je povedal, da se je to zgodilo prejšnji teden in da je preiskava v začetni fazi. "Zaradi občutljivosti primera ne moremo posredovati več informacij. Tožilec se je srečal s starši dojenčka in jih seznanil s celotno zadevo," je pojasnil.