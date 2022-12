Ganljivi trenutki: edini deveterčki na svetu so se varno vrnili domov

Dojenčki so lansko leto podrli Guinnessov rekord, potem ko je njihova mama Halima Cissé rodila devet otrok in pri tem preživela. 27-letnica je dojenčke, pet deklic in štiri dečke, rodila v 30. tednu nosečnosti s pomočjo carskega reza. Deklice Kadidia, Fatouma, Hawa, Adama in Oumou ter dečki Mohammed VI, Oumar, Elhadji in Bah so ob rojstvu tehtali med 500 grami in enim kilogramom.

Družini je finančno pomagala tudi malijska vlada

Zaradi tveganja, da bi imeli zaradi prezgodnjega rojstva zdravstvene težave, so prve mesece svojega življenja preživeli v bolnišnici v Maroku, nato pa so jih preselili v stanovanje v Casablanci, kjer so bili deležni 24-urne zdravstvene oskrbe.

Po vrnitvi v malijsko prestolnico Bamako v torek zjutraj se je njihov oče Abdelkader Arby zahvalil vladi, ki je po njegovih besedah družini finančno pomagala. "Imamo veliko dela, ampak Alah, ki nam je dal ta blagoslov, nam bo pomagal pri njihovi vzgoji in skrbel zanje," je dejal. Minister za zdravje Diéminatou Sangara pa je povedal, da bo vlada še naprej podpirala družino.

V začetku tega leta, na njihov prvi rojstni dan, je njihov oče povedal tudi, da ima vsak edinstveno osebnost: "Vsi imajo različne značaje. Nekateri so tihi, drugi pa povzročajo več hrupa in veliko jokajo. Nekateri želijo biti ves čas v naročju. Vsi so si zelo različni, kar je povsem normalno." Dodal je še, da so v Maliju postali znani in da so ljudje navdušeni, ko lahko dojenčke vidijo na lastne oči.