Ganljiv trenutek: petletnega dečka po dveh dneh rešili izpod ruševin #video

Indonezijski reševalci so v sredo rešili petletnega dečka, ta je več kot dva dni preživel pod ruševinami, ki jih je v provinci Zahodna Java povzročil močan potres. Dečka so našli ob truplu njegove babice, pred tem pa so našli še trupli njegovih staršev.