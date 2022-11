V močnem potresu v Turčiji najmanj 80 ranjenih

Po navedbah Evropskega mediteranskega seizmološkega centra (EMSC) je do potresa prišlo na globini dveh kilometrov. Po oceni ameriških seizmologov je imel potres magnitudo 6,1, po navedbah turških pa 5,9. Žarišče je bilo v okrožju Golyaka v provinci Düzce, tresenje tal pa so čutili daleč naokoli, med drugim v prestolnici Ankara in 16-milijonskem Istanbulu.

Najmanj 80 poškodovanih

Po poročanju državne televizije TRT, ki jo povzema nemška tiskovna agencija dpa, je število poškodovanih v potresu naraslo na najmanj 80. En človek je utrpel hujše poškodbe, ko je v paniki skočil z balkona. O morebitnih smrtnih žrtvah za zdaj ne poročajo.

Z izjemo nekaj uničenih skednjev ni poročil o večji škodi ali zrušenju stavb, je povedal turški notranji minister Süleyman Soylu, ki je obiskal okrožje Golyaka. Kot je dodal, še vedno preučujejo razmere na terenu. Vsega skupaj bodo po njegovih besedah pristojni preverili stanje osem tisoč zgradb.

V provincah Düzce in Sakarya bodo danes šole zaprte. V prvi regiji bodo poleg tega začasno izklapljali elektriko, so sporočile pristojne oblasti in pozvale prebivalce, naj ostanejo mirni.

Doslej so zabeležili sto potresnih sunkov

Doslej so zabeležili nekaj več kot sto popotresnih sunkov, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Turčija je eno izmed potresno najbolj aktivnih območij na svetu. Prav provinca Düzce je bila med pokrajinami, ki jih je leta 1999 prizadel potres z močjo 7,4, eden najhujših v Turčiji v več desetletjih, ki je terjal več kot 17 tisoč življenj, od tega približno tisoč v Istanbulu.

Strokovnjaki že dolgo svarijo, da bi močan potres lahko opustošil Istanbul, kjer je gradnja številnih poslopij potekala brez varnostnih ukrepov.