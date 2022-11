Turško sodišče televizijskega evangelista obsodilo na več tisoč let zapora

Sodišče v Istanbulu je danes spornega islamskega televizijskega evangelista Adnana Oktarja, ki se je obdajal s pomanjkljivo oblečenimi ženskami, na ponovljenem sojenju zaradi spolnih zločinov in drugih kaznivih dejanj obsodilo na 8.658 let zapora, so poročali lokalni mediji.

Oktar, bolj znan pod psevdonimom Harun Yahya, je postal zloglasen zaradi svojih oddaj na spletnem televizijskem kanalu A9, v katerih so ob zvokih popularne glasbe okoli njega plesale pomanjkljivo oblečene in močno naličene ženske, ki jih je imenoval mačke, medtem ko je pridigal o kreacionizmu in konservativnih islamskih načelih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

1. I want to tell you about Adnan Oktar. Adnan Oktar also known as Adnan Hoca or Harun Yahya is a Turkish religious cult leader, televangelist, creationist and anti-evolutionist. Oktar and his followers describe themselves as the new and modern face of Islam. 😃#Islam pic.twitter.com/MiK65hsT1r — Kenan (@PioveraEksi) June 22, 2022

Turški verski voditelji so ga redno obsojali, kritiki pa ga označujejo za vodjo seksualnega kulta.

Lani sodišče sodbo razveljavilo in ponovilo sojenje

Lani je bil 66-letnik obsojen na 1.075 let zapora zaradi kaznivih dejanj, kot so spolni napad, spolna zloraba mladoletnika, goljufije ter poskus političnega in vojaškega vohunjenja. Višje sodišče je sodbo razveljavilo in odredilo ponovitev sojenja.

Adnan Oktar, an Islamic televangelist and cult leader, was accused of crimes ranging from sexual assault to blackmail, money laundering and espionagehttps://t.co/meLsIOEtIq pic.twitter.com/9OqAeZYGZS — Bloomberg Middle East (@middleeast) November 16, 2022

Na ponovljenem sojenju ga je danes sodišče v Istanbulu obsodilo na 8.658 let zapora zaradi spolnega nasilja in spolnih zlorab ter odvzema prostosti, je poročala turška tiskovna agencija Anadolu.

Obsodili še deset članov njegove organizacije

Na enako zaporno kazen so na sojenju obsodili še deset članov njegove organizacije.

Prijeli so jih leta 2018 v Istanbulu v obsežni operaciji proti organizaciji v okviru preiskave mestne policijske enote za finančni kriminal.

V tujini je Adnan Oktar zaslovel po objavi knjige Atlas stvarstva, v kateri je zavrnil evolucijsko teorijo.