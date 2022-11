Turčija izvedla zračne napade na kurdske skupine v Siriji in Iraku #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Turčija je zgodaj davi sporočila, da je izvedla zračne napade na oporišča kurdskih upornikov na severu Sirije in Iraka, od koder naj bi po navedbah Ankare izvajali teroristične napade na Turčijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah turškega obrambnega ministrstva so bila tarča napadov oporišča Kurdske delavske stranke (PKK), ki jo Turčija označuje za teroristično skupino, ter sirska kurdska oborožena skupina YPG, ki jo ima Ankara za podaljšek PKK.

"Napočil je čas za obračun," je davi tvitnilo turško obrambno ministrstvo in ob tem objavilo fotografijo letala, ki vzleta ponoči. "Za zahrbtne napade lopovov je treba odgovarjati," je dodalo.

V drugem sporočilu na Twitterju pa je ministrstvo sporočilo, da so v napadih uničili oporišča teroristov. Objavo so opremili s posnetkom, na katerem je videti izbiro tarče iz zraka in kmalu zatem eksplozijo na tleh.

Po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice s sedežem v Londonu je Turčija v sirskih provincah Alep in Hasake izvedla več kot 20 napadov. Organizacija je še sporočila, da je bilo v napadih ubitih najmanj šest pripadnikov kurdskih Sirskih demokratičnih sil (SDF). Kurdske sile so sporočile, da je bilo med tarčami turških napadov tudi mesto Kobane na severovzhodu Sirije.

Turčija je oporišča kurdskih upornikov napadla nekaj dni po tem, ko je PKK pripisala odgovornost za nedavni bombni napad v središču Istanbula, v katerem je bilo ubitih šest ljudi, 81 pa jih je bilo ranjenih. PKK in YPG zanikata odgovornost za napad.