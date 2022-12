Po pisanju hrvaškega portala Index, ki se sklicuje na neuradne informacije, je bila smrt najverjetneje posledica sindroma nenadne smrti dojenčka. Gre za nenadno nepričakovano smrt dojenčka v prvem letu življenja, ki je najpogostejši vzrok smrti otrok v tej dobi.

Dojenček je imel po neuradnih informacijah zdravstvene težave že od rojstva, stanje pa se je zapletlo ponoči, še piše Index.

Družino umrlega dojenčka je obiskala tudi županja Petrinje Magdalena Komes.

Po dveh letih še vedno več kot pet tisoč ljudi živi v zabojnikih

Po rušilnem potresu, ki je 29. decembra 2020 stresel osrednjo Hrvaško oziroma regijo Banovina, še vedno več kot 5.000 ljudi živi v zabojnikih. Potresz magnitudo 6,4 je imel žarišče nedaleč od Petrinje, poleg tega mesta pa je najbolj prizadel vas Glina.

V dveh letih so v Banovini podrli 758 objektov in obnovili 3.894 družinskih hiš. Dela trenutno potekajo na 474 hišah, konstrukcijska obnova pa na 113 hišah. Država je do zdaj zgradila pet hiš, ena pa je bila donirana.

Prebivalci Banovine so do konca novembra vložili skupno 9.674 zahtev za obnovo in 8.586 zahtev za nekonstrukcijsko obnovo. Sami so z državnimi sredstvi obnovili 1.066 hiš.