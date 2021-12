Po letu dni: obnova v znamenju rušenja, ne pa sanacije

Potres so čutili tudi v sosednjih državah, vključno s Slovenijo. Hrvaški so priskočile na pomoč sosednje države in druge članice Evropske unije, sredstva za obnovo pa je prejela tudi iz evropskih skladov. Pomagali so številni posamezniki in podjetja iz Slovenije.

Potres so čutili tudi v sosednjih državah, vključno s Slovenijo. Hrvaški so priskočile na pomoč sosednje države in druge članice Evropske unije, sredstva za obnovo pa je prejela tudi iz evropskih skladov. Pomagali so številni posamezniki in podjetja iz Slovenije. Foto: Reuters

Območje Petrinje je najprej 28. decembra 2020 stresel potres z magnitudo 5,2, ki je povzročil veliko gmotno škodo. Naslednji dan je sledil še močnejši potres z magnitudo 6,2, ki pa je zahteval tudi sedem smrtnih žrtev, od tega pet v kraju Majske Poljane. Najmlajša smrtna žrtev je bila 13-letna deklica, ki je umrla v Petrinji, še eno življenje pa je potres zahteval v Žažini.

V potresih, ki jima je v naslednjih dneh in tednih sledilo še več sto popotresnih sunkov, je nastalo za 5,5 milijarde evrov gmotne škode. Foto: Twitter - Voranc

Prebivalci nezadovoljni

Obnova je po poročanju hrvaških medijev v polnem teku, a niso vsi prebivalci zadovoljni. Trdijo, da se predvsem ruši, bolj malo pa sanira. Središče Petrinje še vedno sameva.

Do začetka tega tedna so na območju Siško-moslavške, Karlovške in Zagrebške županije, ki so bile prizadete v decembrskih potresih, prejeli več kot 41.600 prijav škode. Pregledali so 39.600 objektov, od katerih jih je 4.800 neuporabnih, 8.600 pa začasno neuporabnih, piše na spletni strani hrvaške civilne zaščite.

Prošnje za obnovo oddali, številne objekte povsem porušili

Prejeli so več kot 17.700 prošenj za obnovo. Doslej so zaključili nekonstrukcijsko obnovo na 1.100 objektih, v teku pa so dela na 830 hišah. Skoraj 460 objektov so v treh županijah povsem porušili.

Po besedah hrvaškega ministra za gradbeništvo Darka Horvata ti podatki pomenijo, da ne more nihče več reči, da se obnova ni začela. Pojasnil je, da so razpisi za gradnjo nadomestnih hiš v teku, ob obletnici prvega potresa pa bo stekel tudi razpis za nadomestne večstanovanjske zgradbe.

"Glede na to, da je minilo skoraj leto dni od potresov, sem prepričan, da mi ne bo nerodno priti v Petrinjo na dneve hrvaškega potresnega inženirstva 28. decembra," je povedal Horvat. Tam bo predstavil, kaj je vlada naredila v preteklem letu dni in za kaj je porabila nekaj več kot milijardo kun oziroma 130 milijonov evrov. Foto: Reuters

Vlada je denar zagotovila tudi za množično obnovo, a bodo za to pripravljeni šele, ko bodo končani potrebni postopki, je še povedal minister.

Na četrtkovi seji je hrvaška vlada dodelila dodatnih 4,3 milijona kun (570 tisoč evrov) za prehrano za Siško-moslavško županijo. Skupaj so za ta namen porabili že 33 milijonov kun (4,4 milijona evrov).

Premier Andrej Plenković in ministri so za prihodnji teden napovedali tudi obisk Petrinje, kjer bodo obeležili obletnico.