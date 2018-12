V Kanadi pridržali finančno direktorico Huaweia, Kitajska zahteva izpustitev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajska se je ostro odzvala na aretacijo finančne direktorice Huaweia Meng Vanžo, ki so jo v soboto prijeli v Kanadi. Foto: Reuters

Kitajsko zunanje ministrstvo se je ostro odzvalo na novico o aretaciji glavne finančne direktorice kitajskega tehnološkega velikana Huawei Meng Vanžo, ki so jo v Kanadi v soboto pridržali na zahtevo ZDA. Uradni Peking je že zahteval obrazložitev razlogov za pridržanje in njeno takojšnjo izpustitev. Dogodek bi lahko ogrozil tudi trhlo trgovinsko premirje med ZDA in Kitajsko.