Ob večerji sta se vendarle dogovorila: 90 dni "prekinitve ognja" v trgovinski vojni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški predsednik Donald Trump in kitajski predsednik Ši Džinping sta se v soboto ob robu vrha skupine G20 v Buenos Airesu dogovorila, da državi 90 dni ne bosta vzpostavili novih carin druga proti drugi. Zvišanje carin z 10 na 25 odstotkov za 200 milijard kitajskih proizvodov tako ne bo začelo veljati 1. januarja, je sporočila Bela hiša.

S tem si želita strani omogočiti dodaten čas za pogajanja. "Če ob koncu tega obdobja ne bo dogovora, bodo desetodstotne carine dvignjene na 25 odstotkov," so zatrdili iz Bele hiše. "Načelni dogovor je preprečil dodatno širjenje gospodarskih napetosti med obema državama in odprl nov prostor za sodelovanje, ki bo obema v korist," pa je komentiral kitajski zunanji minister Vang Ji.

Donald Trump in Ši Džinping sta se ob zaključevanju vrha G20 v Argentini sešla na delovni večerji, na mizi pa sta ob hrani imela predvsem trgovinske spore, v katerih želi ameriški predsednik znižati velikanski primanjkljaj ZDA v trgovinski bilanci s Kitajsko.

Komunistično državo obtožuje nepoštenih trgovinskih praks ter kraje intelektualne lastnine in zahteva korenite sprememb v njenem poslovnem modelu. ZDA so že uvedle dodatne carine na okoli 250 milijard dolarjev kitajskega uvoza v ZDA, s 1. januarjem pa bi začel veljati nov paket carin še za 200 milijard dolarjev kitajskih proizvodov.

Kitajska je na drugi strani zavračala ameriške obtožbe in uvajala recipročne protiukrepe. Vseeno so v Pekingu pred vrhom G20 sporočili, da so pripravljeni storiti več pri povečanju uvoza iz tujine.

Kratko srečanje Trumpa in Putina

Trump je sicer tik pred zdajci odpovedal načrtovano dvostransko srečanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom ob robu vrha G20 v Argentini, kljub temu pa sta se Trump in Putin v Buenos Airesu na kratko vendarle srečala. Kot je sporočila Trumpova tiskovna predstavnica Sarah Sanders, sta imela "neformalni pogovor", ko sta se njuni poti križali med uradno večerjo na vrhu.

Foto: Reuters

Putin je po končanem vrhu to srečanje vendarle opisal kot nekoliko pomembnejše. "Govorila sva stoje. Odgovarjal sem na njegova vprašanja glede incidenta v Črnem morju," je ruski predsednik povedal novinarjem.

"Škoda, da nisva mogla imeti pravega srečanja. Mislim, da je res potrebno. Upam, da se bova lahko sestala, ko bo ameriška stran na to pripravljena," je izjavil Putin.

"Vprašanja, o katerih sva govorila, so res pomembna. Gre predvsem za vsa vprašanja strateške stabilnosti, vprašanja glede neširjenja orožja za množično uničevanje," je dodal.