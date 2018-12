Voditelji G20 sprejeli skupno izjavo in podprli podnebni sporazum

Voditelji držav G20 so danes na vrhu v Buenos Airesu sprejeli skupno izjavo, v kateri so, sicer brez ZDA, podprli zavezanost k uresničevanju pariškega podnebnega sporazuma. Strinjali so se, da je potrebna reforma Svetovne trgovinske organizacije (WTO).

Voditelji najbogatejših in najbolj razvitih držav na svetu so v izjavi ugotovili, da je pariški podnebni sporazum "nepovraten", in se zavezali k njegovi izvedbi v celoti. Pri tem pa so ZDA potrdile svojo odločitev o umiku iz pariškega sporazuma.

V nasprotju s izjavami po srečanjih G20 v času pred Trumpovim predsedovanjem ZDA izjava po tokratnem vrhu ne poudarja več zaveze za boj proti protekcionizmu in uporabi multilateralnih trgovinskih pravil, ampak le priznava "prispevek" multilateralnega trgovinskega sistema.

Izjava ugotavlja, da sedanji trgovinski sistem ne izpolnjuje ciljev in da je prostor za izboljšanje. "Zato podpiramo nujno reformo WTO, da bi izboljšali njeno delovanje," so navedli v izjavi.

Države priznavajo, da so se ob gospodarski rasti deloma uresničila tudi tveganja

Države G20 sicer pozdravljajo trenutno močno svetovno gospodarsko rast, pri čemer pa priznavajo, da so se nekatera tveganja, med njimi "finančne šibkosti" in geopolitične skrbi, deloma uresničila. Zavzemali se bodo za trajnostno in uravnoteženo gospodarsko rast, so med drugim napovedali. O trenutnih trgovinskih napetostih so navedli le, da so z njimi seznanjeni.

O migracijah izjava v kratkem odstavku navaja, da so "globalna skrb s humanitarnimi, političnimi, družbenimi in gospodarskimi posledicami" ter da države G20 poudarjajo pomen skupnega delovanja, da bi ugotovili razloge za migracije in se lahko odzvali na "vedno večje humanitarne potrebe".

Na vrhu izrazili sožalje ob smrti Busha starejšega

Eden redkih trenutkov enotnosti na vrhu v Buenos Airesu je bil izraz sožalja voditeljev ob smrti nekdanjega ameriškega predsednika Georgea Busha starejšega.

Ameriški predsednik Donald Trump je odpovedal novinarsko konferenco, ki je bila načrtovana po vrhu in na kateri naj bi pojasnil ameriška stališča. Kot je dejal, je novinarsko konferenco odpovedal v znak spoštovanja do preminulega nekdanjega predsednika Busha in njegove družine.

Trumpova odpoved novinarske konference je bila sicer že njegova druga odpoved v okviru tega vrha. Pred tem je namreč zaradi zaostritve ukrajinsko-ruskih odnosov in ruskega zasega treh ukrajinskih ladij ob Krimskem polotoku odpovedal za danes predvideno srečanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom ob robu vrha. S Putinom sta se na kratko srečala v petek, ko se je, kot na spletni strani poroča Reuters, Putin sešel tudi s Trumpovim svetovalcem za nacionalno varnost Johnom Boltonom.

Trump se bo sicer danes na večerji sestal s kitajskim predsedniko Xi Jinpingom, s katerim bosta po napovedih govorila o vprašanjih trgovine med državama.