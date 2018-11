Vrh G20: Uspešen že, če ne bo polomija

Voditelji držav gospodarsko najmočnejših držav G20 bodo ta konec zasedali v argentinskem Buenos Airesu. Organizatorji so za osrednje teme predlagali vprašanja razvoja, infrastrukture in varnosti prehrane, vendar pa je v ospredju zanimanja medijev in svetovne javnosti prej vse drugo. Vrh bo po mnenju analitikov tako uspešen že, če ne bo polomija.

Veliko pozornosti bo v prvi vrsti požel prestolonaslednik Savdske Arabije Mohamed bin Salman, ki je v zadnjih dveh mesecih deležen veliko kritik in vprašanj o morebitni vpletenosti v umor savdskega novinarja Džamala Hašokdžija. Vprašanje je, kako se bo srečal s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, ki je zaradi umora najbolj kritičen do Savdske Arabije. Na vrhu bo tudi predsednik ZDA Donald Trump, ki na drugi strani verjame trditvam Salmana, da za očitno naklepni umor ni vedel nič.

Trump se je ob robu vrha nameraval srečati tudi z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom, a se je tik pred zdajci odločil, da srečanja ne bo. Razlog je nedeljski incident med Rusijo in Ukrajino v Črnem morju.

Oči bodo v Trumpa uprte tudi ob srečanju s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom. Njuno srečanje okrog trgovinske vojne, ki jo med državama sproža Trump, ni bilo odpovedano, vendar analitiki nimajo veliko upanja, da se jima bo uspelo glede česarkoli dogovoriti.

Prvi vrh v Južni Ameriki, a pozornost povsem drugje

Letošnji vrh G20 prvič poteka v Južni Ameriki, vendar je v ospredju vse drugo kot vprašanja te celine, razen morda zaradi največje sodelujoče države, Brazilije, ki dobiva predsednika, podobnega Trumpu.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je že napovedal, da EU ne bo potrdila trgovinskega sporazuma s trgovinskim blokom Južne Amerike Mercosur, če bo novoizvoljeni Jair Bolsonaro umaknil Brazilijo iz Pariškega podnebnega sporazuma.

Macron je na skupni novinarski konferenci z gostiteljem, predsednikom Argentine Mauriciem Macrijem dejal, da mora biti preiskava umora Hašokdžija mednarodna in povsem pregledna. Napovedal je tudi, da bo to vprašanje predmet pogovorov na vrhu G20 in Macri mu je pritrdil. Macron se ne namerava posebej srečati s Trumpom in je kritičen do protekcionizma predsednika ZDA. Obenem pa je optimist in pravi, da verjame v zmago duha dialoga in sodelovanja, sicer ne grozijo le trgovinske, ampak tudi prave vojne.

Trumpa je ob prihodu v Buenos Aires pričakal ogromen balon v njegovi podobi velikega dojenčka s telefonom, ki ga že več mesecev spremlja povsod po svetu. Foto: Reuters

Kanada, Mehika in ZDA o novem trgovinskem sporazumu

Danes naj bi Kanada, ZDA in Mehika podpisali nov sporazum o prosti trgovini Severne Amerike, kar je izsilil Trump, vendar morajo po podpisu sporazum nato potrditi še parlamenti vseh treh držav. V ZDA bodo prihodnji dve leti v predstavniškem domu kongresa vladali demokrati, za katere Trumpova agenda ni prioriteta.

Mehiški predsednik Enrique Pena Nieto bo prispeval svoj podpis na novo Nafto, že v soboto pa bo spet doma, ker se udeležuje inavguracije svojega naslednika, Andresa Manuela Lopeza Obradora.

Nekaj zanimanja vzbuja tudi dejstvo, da bo Theresa May prva britanska premierka v Buenos Airesu od časov, ko sta bili Velika Britanija in Argentina v vojni zaradi Falklandskega oziroma Malvinskega otočja v južnem Atlantiku v osemdesetih letih prejšnjega stoletja.

Trumpa je ob prihodu v Buenos Aires pričakal ogromen balon v njegovi podobi velikega dojenčka s telefonom, ki ga že več mesecev spremlja povsod po svetu. Nosijo ga protestniki, ki bodo poskušali dodatno zaplesti že tako zapleteno druženje voditeljev G20.

Ameriški analitiki ocenjujejo, da bo tokratni vrh G20 prelomen z vidika, ali mu bo sploh uspelo ostati smiseln forum za mednarodno gospodarsko sodelovanje.