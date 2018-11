Turški zunanji minister razkril grozljivo vsebino posnetkov Hašokdžijevega umora

"Sliši se, kako izvedenec za sodno medicino drugim svetuje, naj poslušajo glasbo, ko bodo rezali truplo. Opazi se, da uživa," je dejal minister v intervjuju. Med drugim je še dejal, da je s posnetkov razvidno, da "rad razkosava ljudi, ogabno je".

V turških medijih so že pred tem zaokrožile podrobnosti posnetkov. Da so sredi novembra dobili posnetke, je potrdil tudi turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, ki pa o podrobnostih ni govoril.

Kako so prišli do posnetkov, Cavusoglu v intervjuju ni želel razkriti: "Obveščevalne službe ne razkrivajo svojih virov." Potrdil pa je, da je poslušal posnetke in da so Hašokdžija ubili v sedmih minutah. "To je bil naklepni umor," je dodal.

Kje je truplo, še vedno neznanka

V intervjuju je še dejal, da Turčija od Savdske Arabije še vedno ni prejela informacij o lokalnih sokrivcih, ki so savdski ekipi morilcev pomagali pri kaznivem dejanju, niti tega, kje je Hašokdžijevo truplo.

Prav tako se ni želel izrekati o tem, ali je v umor vpleten sam savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman: "Brez dokazov ne bom rekel nič." Da je slednji naročil umor, v svojem poročilu meni ameriška obveščevalna agencija Cia.

Savdskega novinarja Hašokdžija, ki je pisal za Washington Post, so 2. oktobra umorili na savdskem konzulatu v Istanbulu. Savdska Arabija je sprva zavračala vsakršno vedenje o usodi ostrega kritika prestolonaslednika, nato pa pod velikim mednarodnim pritiskom vendarle priznala, da so ga savdski agenti ubili "pomotoma".