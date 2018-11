Objavili zapis posnetkov umora Hašokdžija: Izdajalec. Odgovarjal boš za svoja dejanja.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V začetku je Riad trdil, da je Hašokdži zapustil konzulat, pozneje pa, da je pomotoma umrl v pretepu. Po zadnji različici, ki jo je razkril savdski državni tožilec, naj bi 15-članska ekipa odpotovala v Istanbul, da bi Hašokdžija prepričali, naj se vrne v Riad, vendar so ga med "črno" operacijo umorili. Foto: Reuters

Turški časnik Habertürk je na svoji spletni strani danes objavil prve zapise izjav z domnevnih posnetkov savdskega novinarja Džamala Hašokdžija, preden so ga umorili na savdskem konzulatu v Istanbulu.

"Izpustite mojo roko! Kaj mislite, da se greste," je med drugim ena od Hašokdžijevih izjav, ki so domnevno zabeležene na sedemminutnem posnetku.

Hašokdžija so domnevno sprejeli štirje ljudje, eden od njih ga je zagrabil za roko, takoj ko je stopil v konzulat, še piše turški portal.

Posnetek poln zvokov prerekanja in mučenja

Četverica je novinarja odvedla do tako imenovane enote B na konzulatu, kjer so se jim pridružili še trije ljudje, med njimi po pisanju Habertürka tudi Maher Abdulaziz Mutreb, ki naj bi vodil 15-člansko ekipo. Še enega človeka so identificirali kot generalnega konzula Mohameda al Otajbija.

"Izdajalec! Odgovarjal boš za svoja dejanja," je po pisanju časnika domnevno dejal Mutreb. Preostanek posnetka je med drugim poln različnih zvokov prerekanja in mučenja.

Je umor naročil prestolonaslednik?

Zaradi umora Hašokdžija je savdski državni tožilec prejšnji teden zahteval smrtno kazen za pet Savdijcev. Še 11 od skupno 21 ljudi, ki so jih prijeli zaradi povezav z umorom savdskega novinarja na savdskem konzulatu v Istanbulu 2. oktobra, pa so obtožili.

Ob tem pa je savdski državni tožilec izključil vpletenost prestolonaslednika Mohameda bin Salmana v umor. Ameriška obveščevalna agencija Cia sicer meni, da je umor naročil prav on.

Savdska Arabija je ugotovitve Cie, da je umor naročil prestolonaslednik Mohamed bin Salman, zavrnila. Doslej pa je ponudila več različic okoliščin umora.