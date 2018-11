Francija zaradi umora Hašokdžija uvaja sankcije proti 18 Savdijcem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novinarja Džamala Hašokdžija so 2. oktobra umorili na savdskem konzulatu v Istanbulu. Foto: Reuters

Francija je sporočila, da zaradi umora savdskega novinarja Džamala Hašokdžija uvaja sankcije proti 18 državljanom Savdske Arabije. Namen omenjenih sankcij je prepoved vstopa osemnajsterice na ozemlje Francije in na ozemlje vsega schengenskega območja, je sporočilo francosko zunanje ministrstvo.

V Parizu so v luči omenjenih sankcij poudarili, da gre za konservativen ukrep, ki ga bodo na podlagi morebitnih novih ugotovitev v preiskavi umora savdskega novinarja Džamala Hašokdžija lahko znova proučili ali razširili.

Umorjeni novinar je kritično poročal o savdskem princu

Savdska Arabija je sprva zavračala kakršnokoli vedenje o usodi ostrega kritika prestolonaslednika Mohameda bin Salmana, nato pa pod velikim mednarodnim pritiskom vendarle priznala, da je bil novinar v začetku oktobra ubit na savdskem konzulatu v Istanbulu.

Po navedbah Riada naj bi se to zgodilo "po nesreči". Savdsko državno tožilstvo je pozneje sporočilo, da naj bi umor naročil visoki agent savdske obveščevalne službe. V povezavi z umorom novinarja so obtožili 11 od 21 priprtih posameznikov, za peterico aretiranih so zahtevali smrtno kazen.

Savdski prestolonaslednik na prvi turneji po umoru Hašokdžija Savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman je danes odpotoval v Združene arabske emirate, ki so prva postaja na njegovi prvi turneji v tujini od umora savdskega novinarja Džamala Hašokdžija. Iz Ankare so medtem sporočili, da bi se turški predsednik Recep Tayyip Erdogan s savdskim princem lahko sestal prihodnji teden ob robu vrha skupine G20 v Argentini. To bi bilo njuno prvo srečanje od umora novinarja Washington Posta na savdskem konzulatu v Istanbulu.

18 Savdijcem vstop v državo prepovedala tudi Nemčija

Zaradi povezav z umorom novinarja je pred dnevi 18 Savdijcem vstop v državo prepovedala Nemčija. Iz Berlina so sporočili, da so se za takšen korak dogovorili skupaj s Francijo in Veliko Britanijo.

Sankcije o prepovedi vstopa za 18 Savdijcem naj bi tako veljale za ves schengenski prostor. Nemčija se je poleg tega odločila tudi, da bo ustavila prodajo orožja Savdski Arabiji. Za takšen ukrep se je odločila tudi Danska.