Savdski kralj hvalil pravosodje, umora Hašokdžija pa ni omenil

Za umor Hašokdžija so v Riadu obtožili 11 od skupno 21 ljudi, ki so jih prijeli zaradi povezav z umorom novinarja na konzulatu v Istanbulu. Savdski državni tožilec je ob tem izključil vpletenost prestolonaslednika Mohameda bin Salmana v umor Hašokdžija. Ameriška obveščevalna agencija Cia sicer meni, da je umor naročil prav on.

Kralj Salman ponosen na delo savdskega pravosodja

"Kraljevina je bila utemeljena na islamskih načelih pravičnosti in enakopravnosti. Ponosni smo na prizadevanja sodstva in javnega tožilstva," je dejal kralj Salman v letnem nagovoru Svetovalni skupščini, najvišjemu svetovalnemu telesu kraljevine.

"Zagotavljamo, da se ta država nikoli ne bo oddaljila od izvajanja božjega zakona in služenja pravičnosti," je dodal 82-letni monarh, ki ni neposredno govoril o umoru novinarja.

Riad zavrača ugotovitve Cie

Savdska Arabija je ugotovitve Cie, da je umor naročil prestolonaslednik Mohamed bin Salman, zavrnila, ob tem pa tako kot doslej ponudila več različic okoliščin umora. Riad je sprva trdil, da je Hašokdži zapustil konzulat, kasneje pa, da je po nesreči umrl v pretepu.

Po zadnji različici, ki jo je razkril savdski državni tožilec, naj bi 15-članska ekipa odpotovala v Istanbul, da bi Hašokdžija prepričali, naj se vrne v Riad, vendar pa so ga med "lopovsko" operacijo umorili.

Nemčija je medtem danes prepovedala vstop v državo 18 savdskim državljanom, ki naj bi bili povezani z umorom novinarja. Zaradi umora novinarja so sankcije proti Riadu prejšnji teden sprejele ZDA. V Washingtonu so uvedli prepoved potovanj v ZDA za 17 državljanov Savdske Arabije, tudi tesne sodelavce savskega princa.