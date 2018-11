Umor Hašokdžija: Riad za pet obtoženih zahteva smrtno kazen

Državni tožilec Savdske Arabije je danes zahteval smrtno kazen za pet Savdijcev, ki so obtoženi naročila in umora savdskega novinarja Džamala Hašokdžija na savdskem konzulatu v Istanbulu v začetku oktobra. Tožilec je poudaril, da je umor novinarja naročil visoki agent obveščevalne službe, ter zanikal kakršnokoli vpletenost savdskega prestolonaslednika Mohameda bin Salmana.

Savdsko tožilstvo je že obtožilo 11 od skupno 21 ljudi, ki so jih v Savdski Arabiji prijeli zaradi povezav z umorom novinarja Džamala Hašokdžija, medtem ko preiskava v zvezi s preostalimi še ni končana. Za pet obtoženih je savdski državni tožilec zahteval smrtno kazen.

Tožilec: Novinarju na konzulatu vbrizgali smrtonosno injekcijo

Savdski državni tožilec je hkrati tudi prvič razkril, kako so umorili 59-letnega novinarja Washington Posta, ki je kritično poročal o delu savdskih oblasti v Riadu. Tožilec je dejal, da so mu po prerivanju na konzulatu vbrizgali smrtonosno injekcijo, zaradi katere je Hašokdži umrl.

Njegovo truplo so nato razkosali, dele trupla pa pozneje izročili lokalnemu sodelavcu zunaj območja konzulata, je povedat tožilec, ki pri tem razkril lokacije posmrtnih ostankov pokojnega novinarja. Tožilec je hkrati zanikal, da bi princ Mohamed bin Salman karkoli vedel o umoru. Po ugotovitvah savdskega tožilstva je vrnitev Hašokdžija v Savdsko Arabijo ukazal zdaj že nekdanji namestnik vodje savdske obveščevalne službe, general Ahmed al Asiri.

Savdski princ Mohamed bin Salman po navedbah savdskega državnega tožilca o umoru Hašokdžija ne ve ničesar. Foto: Reuters

Obveščevalci novinarja poskušali prepričati, da se vrne nazaj v domovino

Asiri je oblikoval skupino agentov obveščevalne službe, ki jo je poslal v Turčijo, da bi novinarja, ta je od lani živel v izgnanstvu v ZDA, prepričala, naj se vrne nazaj v domovino. Vodja omenjene skupine je potem, ko novinar ni privolil v vrnitev v domovino, naročil njegov umor.

Asiri, ki je bil do nedavnega svetovalec savdskega prestolonaslednika Mohameda in del njegovega ožjega kroga, je bil sicer med petimi visokimi savdskimi uslužbenci, ki jih je zaradi umora Hašokdžija minuli mesec odstavil savdski kralj Salman. Predstavnik tožilstva je še dodal, da v Riadu čakajo na odgovor Turčije na njihovo zahtevo, da jim posreduje dokaze in zvočne posnetke, povezane z umorom. Hkrati si želijo tudi tesnejšega sodelovanja z Ankaro pri preiskavi.

Turčija: Umor Hašokdžija je bil načrtovan

Turčija je sicer že pred dnevi sporočila, da je zvočne posnetke umora na konzulatu posredovala več državam, tudi Savdski Arabiji in ZDA. V sredo je pozvala k mednarodni preiskavi umora, že prej pa je sporočila, da savdske oblasti niso popolnoma pripravljene na sodelovanje s turškimi preiskovalci.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je že večkrat poudaril, da je ukaz za umor novinarja prišel z vrha savdske vlade. Foto: Reuters

Ankara je v današnjem odzivu ocenila, da pojasnila Riada niso zadostna, in vztrajala, da je šlo za načrtovan umor. Znova je tudi zahtevala, da obtožencem sodijo v Turčiji. "Gre za pozitivne korake, a nezadostne," je poudaril turški zunanji minister Mevlüt Cavusoglu. Dodal je, da so v Riadu poudarili, da so novinarja ubili, ker se je upiral prijetju, medtem ko je Ankara že pred časom ugotovila, da je šlo za načrtovan umor.

Lokacija posmrtnih ostankov še vedno ni znana

Turški tožilec je konec oktobra sporočil, da so novinarja zadavili takoj, ko je vstopil v konzulat. Cavusoglu je spomnil, da so vse potrebno za izvedbo umora in razkosanje trupla prinesli že prej, na konzulatu pa so bile že prej prisotne tudi osebe, vpletene v poznejši umor.

"Tega procesa ne bi smeli prikrivati na takšen način. Zadevo bomo podrobno spremljali in z razvojem seznanjali ves svet," je dodal turški zunanji minister in poudaril, da mora Savdska Arabija pojasnili, kdo je naročil in kdo je vzpodbujal umor, ter posredovati informacije o tem, kje so posmrtni ostanki novinarja.

Zagotovil je, da si bo Turčija še naprej prizadevala osvetliti vsa dejstva o umoru novinarja. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je sicer že večkrat dejal, da so umor ukazali posamezniki z vrha savdske vlade.

Riad zavrnil mednarodno preiskavo

Savdski zunanji minister Adel al Džubeir je medtem danes zavrnil turški poziv k mednarodni preiskavi umora. Izpostavil je, da ima Rijad svoj preiskovalni organ in da bo zavrnil neodvisno preiskavo. "Gre za pravni postopek in je kot tak v rokah savdskega pravosodja," je dodal.