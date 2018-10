Truplo novinarja naj bi na savdskem konzulatu razrezali na kose #video

Preiskovalci turške policije in tožilci so ponoči zapustili savdski konzulat v Istanbulu, kjer so opravili preiskavo o izginotju savdskega novinarja Džamala Hašodžija. Turški preiskovalci so preiskavo, ki je trajala osem ur, izvedli skupaj s savdskimi kolegi. Ameriški mediji poročajo, da Savdska Arabija razmišlja o priznanju, da je novinar umrl na njihovem konzulatu v Istanbulu. Novinar naj bi bil ubit po pomoti, zatrjujejo v Rijadu.

Turški preiskovalci so s seboj odnesli vzorce, med drugim tudi vzorce zemlje z vrta konzulata. Preiskava je trajala devet ur, pri preiskavi konzulata pa so sodelovali tudi psi. Turški preiskovalci preiskujejo tudi rezidenco savdskega konzula v Istanbulu. Ta naj bi danes že odpotoval v Rijad. Ni znano, ali je bil odpoklican ali je bila njegova vrnitev vnaprej načrtovana.

CNN: Truplo novinarja naj bi na savdskem konzulatu razrezali na kose

Po poročanju CNN, ki se sklicuje na besede turškega uradnika, naj bi truplo ubitega novinarja na savdskem konzulatu razrezali na kose. Oblasti v Rijadu naj bi prav tako pripravljale poročilo, v katerem bodo priznale, da je Džamal Hašodži umrl, ker je šlo med zaslišanjem "nekaj narobe". Eden od virov navaja, da bo poročilo sklenilo, da je bila operacija nepregledna, brez dovoljenja in da bodo vpleteni odgovarjali za svoja dejanja. Drugi vir navaja, da poročilo še pripravljajo in da bi se lahko še spremenilo.

Wall Street Journal medtem poroča, da Savdijci razmišljajo o tem, da bi zapisali, da so Hašodžija med zaslišanjem po pomoti ubili operativci. Rijad naj bi tako s poročilom skušal zmanjšati svojo vpletenost v izginotje kritika savdskih oblasti.

Zunanja ministra ZDA in Savdske Arabije za poglobljeno preiskavo incidenta

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo in savdski zunanji minister Adel Al Džubeir sta se danes v Rijadu strinjala o nujnosti poglobljene preiskave v zvezi z izginotjem novinarja na savdskem konzulatu v Istanbulu. Kot je pojasnila tiskovna predstavnica State Departmenta Heather Nauert, sta se ministra strinjala o "pomenu transparentne in poglobljene preiskave v razumnem času".

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo se je v Rijadu srečal tudi s savdskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom. Foto: Reuters

Pompeo se je sestal tudi s savdskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom. Ta je ob tem dejal, da so ZDA in Savdska Arabija "trdne in stare zaveznice". "Z izzivi se spoprijemamo skupaj – v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti," je pred srečanjem dejal Salman. Oba sta bila po navedbah novinarjev, ki so spremljali Pompeov prihod, nasmejana.

Zaradi izginotja novinarja so se odnosi med Washingtonom in Rijadom zaostrili. Ameriški predsednik Donald Trump je Savdski Arabiji zagrozil s "hudo kaznijo", če se izkaže, da stoji za izginotjem kritika režima v Rijadu. Savdijci so ZDA v primeru sankcij zagrozili s povračilnimi ukrepi, ki bodo vplivali na svetovno gospodarstvo.

Združeni narodi pozvali k odvzemu imunitete savdskim uradnikom

Na dogodek se je danes odzvala tudi visoka komisarka Združenih narodov (ZN) za človekove pravice Michelle Bachelet, ki poziva k odvzemu imunitete vsem savdskim uradnikom, vpletenim v izginotje novinarja.

"V okviru mednarodnega prava so prisilno izginotje in zunajsodni uboji huda kazniva dejanja. Imuniteta ne sme biti uporabljena za omejevanje preiskav, kaj se je zgodilo in kdo je odgovoren," je dejala. "Dva tedna sta dolgo obdobje, v katerem verjeten kraj zločina še ni bil forenzično pregledan," je dodala Bacheletova, ki je o primeru že govorila tudi s savdskimi oblastmi.

ZN sicer nimajo pristojnosti za odvzem imunitete. To lahko v primeru hudih kršitev zahteva država gostiteljica od gostujoče države. V primeru izginotja savdskega novinarja torej Turčija od Savdske Arabije.

Turki trdijo, da imajo dokaze, da za umorom stoji Savdska Arabija

Rijad vztraja, da je Hašodži, ki je 2. oktobra vstopil v prostore savdskega konzulata v Istanbulu, kjer je želel urediti dokumente za svojo skorajšnjo poroko, prostore konzulata tudi zapustil, turška policija pa vztraja, da se to ni zgodilo.

Turška policija je po trditvah turških vladnih virov prepričana, da je Hašodžija ubila skupina 15 moških, ki so jih iz Rijada posebej s to nalogo poslali v Istanbul. Po navedbah neimenovanega diplomatskega vira naj bi turške oblasti imele zvočni posnetek, ki to dokazuje.