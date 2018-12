Savdska Arabija sporoča ZDA: Tega ne bomo trpeli

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Savdska Arabija zavrača resoluciji ameriškega senata o umoru savdskega novinarja Džamala Hašokdžija na savdskem konzulatu v Istanbulu in o umiku podpore savdskemu vojaškemu posredovanju v Jemnu.

"Kraljevina obsoja zadnje stališče ameriškega senata, ki temelji na neutemeljenih trditvah, in zavrača očitno vmešavanje v svoje notranje zadeve," so sporočili z zunanjega ministrstva v Rijadu.

Ob tem so opozorili, da Savdska Arabija ne bo trpela nikakršnega nespoštovanja svojih voditeljev. "To stališče ameriškega senata pošilja napačno sporočilo vsem tistim, ki želijo povzročiti razpoke v savdsko-ameriških odnosih," so dodali.

Izrazili so upanje, da to ne bo povzročilo notranjepolitičnih debat v ZDA, ki bi znatno vplivale na pomembno strateško partnerstvo med Savdsko Arabijo in ZDA.

Trump še ne verjame ugotovitvami Cie

Ameriški senat je minuli četrtek soglasno potrdil resolucijo, ki savdskemu prestolonasledniku Mohamedu bin Salmanu pripisuje odgovornost za umor novinarja Washington Posta Džamala Hašokdžija. Večina senatorjev je glasovala tudi za resolucijo za odvzem podpore savdski vojni v Jemnu.

Hašokdžija so pred dvema mesecema ubili v prostorih savdskega konzulata v Istanbulu. Predsednik ZDA Donald Trump ne sprejema odgovornosti savdskega prestolonaslednika ne glede na ugotovitve njegove lastne obveščevalne agencije Cia, da je bin Salman v najmanjši meri vsaj vedel, da se umor pripravlja, če ga že ni naročil. Trump trdi, da je prodaja orožja Savdski Arabiji bolj pomembna skupaj z ohranitvijo pomembnega zavezništva na Bližnjem vzhodu.

"Savdski režim morda ni režim, ki mu morajo ZDA navdušeno slediti"

Resolucijo za odvzem podpore savdskemu posredovanju v Jemnu sta predlagala neodvisni demokrat Bernie Sanders iz Vermonta in republikanec Mike Lee iz Utaha. Slednji je dejal, da je Hašokdžijeva smrt usmerila pozornost senatorjev na dejstvo, da so bili zavedeni v vojno v Jemnu. "Hašokdžijev primer je pokazal, da savdski režim morda ni režim, ki mu morajo ZDA navdušeno slediti v boj," je dejal Lee.

Savdska Arabija vodi sunitsko koalicijo držav proti šiitskim upornikom v Jemnu, ki je v letih bombardiranja ustvarila trenutno največjo humanitarno krizo na svetu. Za resolucijo Sandersa in Leeja so glasovali vsi demokrati in nekaj republikancev za izid 56 proti 41.