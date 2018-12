Osebnost leta revije Time Hašokdži in preganjani novinarji

The Guardians—Jamal Khashoggi, the Capital Gazette, Maria Ressa, Wa Lone and Kyaw Soe Oo—are TIME's Person of the Year 2018 #TIMEPOY https://t.co/HvoEaW5oUi pic.twitter.com/9Mr0wBTmvj — TIME (@TIME) December 11, 2018

Ostali novinarji, ki jih je Time poleg Džamala Hašokdžija razglasil za osebnost leta, so filipinska novinarka Maria Ressa, novinarja tiskovne agencije Reuters Wa Lone in Kyaw Soe Oo, ki sta zaprta v Mjanmaru ter zaposleni pri reviji Capital Gazette v Annapolisu v ameriški zvezni državi Maryland, med njimi peterica, ki je bila ubita v streljanju junija letos.

Time, ki naziv osebnost leta podeljuje od leta 1927, je za izdajo tega tedna objavil štiri različne naslovnice, na vsaki so drugi nagrajenci.

Tokrat je prvič, da so za prestižno naslovnico in osebnost leta koga imenovali posthumno.

Med nominiranci za prestižen naziv je bil tako kot lani ameriški predsednik Donald Trump, ki se je na koncu uvrstil na drugo mesto, na tretjem je pristal posebni tožilec Robert Mueller, ki preiskuje vmešavanje Rusije v ameriške predsedniške volitve leta 2016.

Lani so bili osebnost leta revije Time osebe, ki so javno spregovorile o močno razširjenih spolnih zlorabah in nadlegovanju v različnih sferah javnega življenja, od zabavne industrije do politike in športa. Gre za široko paleto ljudi, večinoma žensk, od tistih, ki so hollywoodskega mogotca Harveyja Weinsteina obtožile spolnega nadlegovanja, do tistih, ki so svoje zgodbe delile na družbenih omrežjih pod oznako #MeToo.