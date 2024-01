To je Delova osebnost leta

Delova osebnost leta 2023 je županja Črne na Koroškem Romana Lesjak. Postala je eden od obrazov lanskih poplav, hkrati pa tudi simbol upanja, trdoživosti in poguma, so navedli v uredništvu Dela. "S svojim zgledom je predvsem pokazala, kako odločno in tudi s srcem voditi skupnost v težkih časih," so izpostavili.

Direktorica medijske hiše Delo Nataša Luša je na podelitvi nagrade uvodoma spomnila, da so "med nami ljudje, ki so stopili naprej, sprejeli izzive, ki se niso ustrašili ovir in nas prav zato navdihujejo". Častni govorec na prireditvi je bil Delova osebnost leta 2022 Marjan Pipenbaher, gradbeni inženir, ki mu je z mostom na Pelješac uspel eden največjih inženirskih dosežkov v Evropi.

Keku priznanje za najodmevnejši dosežek

Selektor Matjaž Kek je s tem, ko je nogometni reprezantanci pomagal do uvrstitve na evropsko prvenstvo, znova navdihnil in poenotil Slovence ter jim dal zagon za naprej. Foto: Aleš Fevžer

Pred razglasitvijo Delove osebnosti leta je uredništvo Dela podelilo še posebno priznanje za najodmevnejši dosežek leta 2023. Prejel ga je selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek za uvrstitev Slovenije na evropsko nogometno prvenstvo. "S tem je po težkem letu in dolgih letih čakanja znova navdihnil, poenotil Slovence in jim dal zagon za naprej," so zapisali v uredništvu Dela. Kek je bil sicer tudi nominiranec za Delovo osebnost leta 2023.

Poleg Romane Lesjak in Keka so bili nominiranci za 34. Delovo osebnost leta še nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar, gradbeni inženir in vodar Rok Fazarinc, učitelj Uroš Ocepek, kolesar Tadej Pogačar, kulinarična mojstrica Ana Roš Stojan, direktorica Javne agencije za knjigo (JAK) Katja Stergar, poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan in specializant infektologije David Zupančič.

Bobnarjeva si je po navedbah uredništva "upala na glas povedati, kje so meje, Fazarinc išče rešitve, kako ukrotiti vodo, Kek piše novo slovensko nogometno pravljico, Ocepek pa je eden izmed 50 najboljših učiteljev na svetu". Pogačar je bil nominiran kot "tretje leto zapored najboljši kolesar na svetu s čutom za sočloveka, Ana Roš Stojan pa je nepogrešljivi del kuharske elite s tremi Michelinovimi zvezdicami", so opomnili.

Nadalje so navedli, da je Stergarjeva kot direktorica JAK, ki je bil na lanskem Frankfurtskem knjižnem sejmu nosilec predstavitve Slovenije kot častne gostje, "izpeljala največji kulturni projekt v samostojni Sloveniji". Šestan se je znova izkazal ob lanskih poplavah, specializant infektologije Zupančič pa je "pisateljski fenomen", so poudarili.

Delovo osebnost leta so prvič razglasili konec leta 1990.

Podelili tudi hišne novinarske nagrade

Medijska hiša Delo je v sklopu današnje prireditve že sedmo leto zapored svojim novinarjem in fotoreporterjem podelila tudi novinarske nagrade. Posebno priznanje novinarka leta 2023 je prejela Špela Kuralt, nagrado medijske hiše Delo za izstopajoče novinarske dosežke so dobili Anja Intihar, Novica Mihajlović in Aleksander Brudar, nagrada za fotografijo leta pa je šla v roke Dejanu Javorniku za fotografijo podivjane reke Meže. Posebno nagrado za življenjsko delo medijske hiše Delo je prejel novinar in urednik Veso Stojanov.