Delova osebnost leta 2021 je Aleksander Čeferin

"Poenotil in dvignil je na noge Evropo in njene najvidnejše politike, v boju za male ljudi pa so ga podprle vse institucije v Bruslju. Njegov opus je viden tudi zunaj nogometa," so v utemeljitvi navedli v uredništvu Dela. Foto: Guliverimage

Časnik Delo je za osebnost leta 2021 izbral predsednika Uefe Aleksandra Čeferina. Kot so izbor utemeljili v uredništvu Dela, je Čeferin "aprila 2021 z bliskovito akcijo zatrl načrt najbogatejših klubov, ki so želeli z ustanovitvijo superlige sesuti evropski model športa".

Priznanje sta Čeferinu podelila direktor medijske hiše Delo Stojan Petrič in odgovorni urednik Dela Bojan Budja. Zadnji je Delovo izbiro podkrepil z besedami, da je Čeferin vseskozi ostal aktiven državljan Slovenije. "Ni ji pomagal le športno, nogometno, z zaščitnimi maskami v obdobju najhujše krize, kot ugleden odvetnik je jasno in glasno stopil v bran pravni državi in spoštljivi javni komunikaciji. Odločno se je uprl vsemu, kar deli našo in njegovo državo, pri tem pa opozarjal, da lahko tovrstne izzive rešimo le doma v Sloveniji, Bruselj nam jih ne bo," je dodal.

Kandidatka za Delovo osebnost leta 2021 je bila tudi dolgoletna odgovorna urednica Slovenske tiskovne agencije Barbara Štrukelj. Agencijo je vodila, ko je ta več kot 300 dni delovala brez državnega plačila za javno službo, ki jo opravlja.

Poleg nje in Čeferina so deseterico nominirancev, ki po besedah časnika Delo s svojim delom in držo osvetljujejo naš prostor in družbo, sestavljali še Alojz Ihan, Roman Jerala, Matjaž Jereb, Nika Kovač, Ema Kugler, Zdenka Mrak, Tadej Pogačar in Samo Zver. O zmagovalcu letošnje že 32. Delove osebnosti leta je odločalo uredništvo in pri izbiri upoštevalo tudi glas ljudstva.

Uredništvo Dela je s pomočjo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša izbralo tudi besedo leta, to je beseda odlok. Zanjo menijo, da je izmed vseh besed, objavljenih v Delovi sobotni rubriki Beseda tedna, najbolj zaznamovala preteklo leto.

Poleg nazivov osebnosti leta in besede leta je medijska hiša Delo podelila tudi Delove novinarske nagrade. Prejeli so jih Delova dolgoletna novinarka Božena Križnik, Delov dopisnik iz Bruslja Peter Žerjavič, priznanje za izstopajoče novinarske dosežke leta 2021 v medijski hiši Delo so prejeli Nejc Gole, Miha Hočevar in Boštjan Celec, najobetavnejši mladi novinar leta pa je postal Aljoša Črnko. Delov fotoreporter Voranc Vogel je prejel priznanje za najboljšo fotografijo leta.