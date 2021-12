Čeferin: To bi kanibaliziralo ženski nogomet

Na Mednarodni nogometni zvezi (Fifa) resno razmišljajo, da bi moško svetovno nogometno prvenstvo organizirali na dve in ne več na štiri leta. Stališče Evropske nogometne zveze (Uefa), ki ju predseduje Aleksander Čeferin, je že dolgo jasno. Proti je. Proti mundialu na vsaki dve leti je tudi Južnoameriška zveza (Conmebol). Medtem ko predsednik Fife Gianni Infantino govori, da bi mundial na vsaki dve leti svetovni nogometni zvezi prinesel približno štiri miljarde dodatnih evrov.

"Mi nismo edini proti. Evropa in Južna Amerika sta proti in od tu prihajata edini svetovni prvenstvi v zgodovini," je odločno svoje stališče ponovil Čeferin, ki se trenutno nahaja v Dubaju. "Da je svetovno prvenstvo zanimivo, mora biti na vsake štiri leta. In drugič: če bi bilo vsaki dve leti, bi to kanibaliziralo ženski nogomet. Saj bi bilo isto leto kot žensko prvenstvo. Prekrivalo bi se tudi z drugimi tekmovanji, z olimpijskimi igrami. To je enostavno slaba ideja. Ne bo se zgodilo, ker mi nasprotujejo, temveč ker je slaba ideja."

Čeferin trdi, da 75-odstotkov ljubiteljev nogometa z vsega sveta ni naklonjeno ideji o prvenstvu na dve leti. "Zakaj so olimpijske igre na vsake štiri leta? Ker gre za dogodek, ki ga moraš težko čakati in moraš v njem uživati. To je največji nogometni dogodek in zato mora biti na vsaka štiri leta."