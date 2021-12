Osebnost leta: po 66 letih prestižni naziv spet za avtomobilista

Ameriška revija Time je za osebnost leta 2021 izbrala Elona Muska, prvega moža avtomobilske družbe Tesla in ob tem tudi prve gonilne sile družbe Space X.

Musk in Tesla sta bila v zadnjem desetletju najbolj zaslužna za razmah elektromobilnosti v avtomobilski industriji, ki je pred prihodom Tesle in Volkswagnove dizelske afere pred tem nihče še ni jemal prav resno. Tesla se bliža meji letno izdelanih milijon električnih avtomobilov, ob tem so se letos po vrednosti na borzi prebili med samo elito najbolj vrednih podjetij na svetu, Muskov Space X pa je nadaljeval s poleti v vesolje. Musk je letos postal tudi najbogatejši Zemljan.

Po Charlesu Lindberghu so leta 1928 kot drugega za osebnost leta razglasili Walterja Chryslerja. Foto: Wikimedia Commons

Revija Time je osebnost leta prvič razglasila leta 1927, ko je to postal Charles Lindbergh. Takrat je postal prvi pilot, ki je samostojno preletel Atlantik. Leto pozneje je naziv pripadel Walterju Chryslerju, ki je bil pionir ameriške avtomobilske industrije in začetnik Chryslerjeve koorporacije. Leta 1955 je naziv pripadel tudi Harlowu Curticu, ki je bil med leti 1953 in 1958 predsednik General Motorsa. Prav leta 1995 je General Motors prodal pet milijonov avtomobilov in postal prvo podjetje, ki je v enem letu zaslužilo več kot milijardo ameriških dolarjev.

Naziv so največkrat podelili politikom in svetovnim voditeljem. Dobili pa sta ga tudi Ogrožena Zemlja (1988), Osebni računalnik (1982), med podjetniki pa pred Muskom tudi Jeff Bezos (1999) in Mark Zuckerberg (2010).