Ameriški senat: Za Hašokdžijev umor je odgovoren savdski princ

Hašodžija so pred dvema mesecema ubili v prostorih savdskega konzulata v Istanbulu. Predsednik ZDA Donald Trump ne sprejema odgovornosti savdskega prestolonaslednika ne glede na ugotovitve njegove lastne obveščevalne agencije Cia, da je bin Salman v najmanjši meri vsaj vedel, da se umor pripravlja, če ga že ni naročil. Trump trdi, da je prodaja orožja Savdski Arabiji bolj pomembna skupaj z ohranitvijo pomembnega zavezništva na Bližnjem vzhodu.

Resolucijo pripravili demokrati, zanjo glasovalo tudi nekaj republikancev

Resolucijo za odvzem podpore savdskemu posredovanju v Jemnu sta predlagala neodvisni demokrat Bernie Sanders iz Vermonta in republikanec Mike Lee iz Utaha. Slednji je dejal, da je Hašokdžijeva smrt usmerila pozornost senatorjev na dejstvo, da so bili zavedeni v vojno v Jemnu. "Hašokdžijev primer je pokazal, da savdski režim morda ni režim, ki mu morajo ZDA navdušeno slediti v boj," je dejal Lee.

Savdska Arabija vodi sunitsko koalicijo držav proti šiitskim upornikom v Jemnu, ki je v letih bombardiranja ustvarila trenutno največjo humanitarno krizo na svetu. Za resolucijo Sandersa in Leeja so glasovali vsi demokrati in nekaj republikancev za izid 56 proti 41.

Moralna zaušnica Trumpu

Resolucija je potrjena in predstavlja moralno zaušnico tako Trumpu kot Savdski Arabiji, vendar ne več kot to, saj republikansko vodstvo v predstavniškem domu onemogoča njeno sprejetje.

Vodja senatne večine Mitch McConnell iz Kentuckyja in predsednik odbora za mednarodne odnose Bob Coker iz Tennesseeja sta glasovala proti resoluciji, ker je 70 let partnerstva med ZDA in Savdsko Arabijo zelo pomembnih, še posebej v regiji, kot je Bližnji vzhod.

Sta pa kolege pozvala, naj podprejo obsodbo Hašokdžijevega umora in naprtitev odgovornosti bin Salmanu. Resolucija od Riada zahteva, naj poskrbi za ustrezno odgovornost.